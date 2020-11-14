اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: إلغاء انجاز المركز الرياضي "اولمبي إفريقيا" بتمنراست

وصرح رابح بوعريفي, الأمين العام للهيئة الأولمبية, ل/واج قائلا : "ألغى اعضاء الجمعية العامة بالإجماع مشروع إنجاز المركز الإفريقي "أولمبي إفريقيا" ببلدية تازروك. تكلفة المشروع 70 مليار سنتيم, وهي قيمة مالية باهضة لا يمكن للهيئة الأولمبية تحملها".
ويتربع المركز الرياضي الافريقي على مساحة قدرها 5 هكتارات, حيث يتضمن مضمارا لألعاب القوى وميدانا لكرة القدم وقاعات مخصصة لعدة رياضات (كرة السلة, كرة اليد, الجيدو, الكاراتي وغيرها), بالإضافة إلى مسبح جواري و أجنحة إدارية ومركز استقبال يمكن استعماله للتكوين العالي في مختلف الرياضات.
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ويضيف بوعريفي أن "الحكومة الجزائرية كانت قد ساهمت بميزانية قدرها 8 ملايير سنتيم لإنجاز المركز الرياضي, بالإضافة إلى مساعدة جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية (أكنوا) بمبلغ 300.000 دولار, لكن لم يتم تسريح أي سنتيم لحد الآن".