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اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: إلغاء انجاز المركز الرياضي "اولمبي إفريقيا" بتمنراست

  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 17:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

 الجزائر- قرر أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية, بالإجماع, إلغاء انجاز المركز الرياضي القاري "اولمبي افريقيا" الذي كان مقررا تشييده ببلدية تازروك (270 كلم شمال شرق تمنراست), يوم السبت بالجزائر خلال أشغال الجمعية العامة العادية.

وصرح رابح بوعريفي, الأمين العام للهيئة الأولمبية, ل/واج قائلا : "ألغى اعضاء الجمعية العامة بالإجماع مشروع إنجاز المركز الإفريقي "أولمبي إفريقيا" ببلدية تازروك. تكلفة المشروع 70 مليار سنتيم, وهي قيمة مالية باهضة لا يمكن للهيئة الأولمبية تحملها".

ويتربع المركز الرياضي الافريقي على مساحة قدرها 5 هكتارات, حيث يتضمن مضمارا لألعاب القوى وميدانا لكرة القدم وقاعات مخصصة لعدة رياضات (كرة السلة, كرة اليد, الجيدو, الكاراتي وغيرها), بالإضافة إلى مسبح جواري و أجنحة إدارية ومركز استقبال يمكن استعماله للتكوين العالي في مختلف الرياضات.

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ويضيف بوعريفي أن "الحكومة الجزائرية كانت قد ساهمت بميزانية قدرها 8 ملايير سنتيم لإنجاز المركز الرياضي, بالإضافة إلى مساعدة جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية (أكنوا) بمبلغ 300.000 دولار, لكن لم يتم تسريح أي سنتيم لحد الآن".

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اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: إلغاء انجاز المركز الرياضي "اولمبي إفريقيا" بتمنراست
  أدرج يـوم : السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2020 17:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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