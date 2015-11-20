Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021: /الجولة الثالثة/: النتائج الجزئية

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 19:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 65 مرات

الجزائر - النتائج الجزئية لمباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 لكرة القدم التي جرت أيام الأربعاء و الخميس و الجمعة:

الى غاية الثلاثاء القادم :

 

غينيا - التشاد (المجموعة الأولى)            1- 0

موريتانيا - بوروندي (المجموعة الخامسة)  1 -1

كينيا - جزر القمر (المجموعة السابعة)            1-1

السنغال - غينيا بيساو (المجموعة التاسعة)     2-0

ليبيا - غينيا الاستوائية (المجموعة العاشرة)     2-3

 

الخميس 12 نوفمبر

أوغندا - جنوب السودان  (المجموعة الثانية)     1-0

غانا - السودان (المجموعة الثالثة)                 2-0

الرأس الأخضر - رواندا (المجموعة السادسة)   0-0

الكاميرون - الموزمبيق (المجموعة السادسة)     4-1

زامبيا - بوتسوانا (المجموعة الثامنة)              2-1

الكونغو - إسواتيني (المجموعة التاسعة)          2-0

كوت ديفوار - مدغشقر (المجموعة الحادية عشرة)  2-1

الغابون - غامبيا  (المجموعة الرابعة)           2-1

بوركينافاسو- مالاوي (المجموعة الثانية)         3-1

الجزائر - زيمبابوي (المجموعة الثامنة)          3-1

 

الجمعة 13 نوفمبر:

النيجر - إثيوبيا (المجموعة الحادية عشرة)   1-0

نيجيريا - سيراليون (المجموعة الثانية عشرة)  4-4

 

على الساعة 00 سا 20

مالي - ناميبيا (المجموعة الاولى)

جنوب إفريقيا - ساو تومي وبرنسيب

(المجموعة الثالثة)

المغرب - إفريقيا الوسطى (المجموعة الخامسة)

تونس - تنزانيا (المجموعة العاشرة)

 

السبت 14 نوفمبر

جمهورية الكونغو الديمقراطية - أنغولا (المجموعة الرابعة)

مصر - الطوغو (المجموعة السابعة)

البنين - ليسوتو  (المجموعة الثانية عشرة) .

كلـمات مفتـاحيــة :
تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021: /الجولة الثالثة/: النتائج الجزئية
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 19:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 65 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.15

ضابط مغربي سابق: "الجيش المغربي يعيش حالة من الارتباك والتخبط اللوجيستيكي والتنظيمي"

20.11.15

كوفيد-19: تدعيم تدابيرالوقاية والحماية

20.11.15

الكركرات: الاعتداء المغربي يهدد استقرار المنطقة بأسرها (جمعية بنمية)

20.11.15

الكركرات: جمعيات شيلية وأرجنتينية تدين العدوان المغربي

20.11.15

كرة الطائرة- جلوس : الجزائر تنهي سنة 2020 في المركز ال18 عالميا

20.11.15

تأجيل الملتقى الوطني حول "الخارطة اللسانية الأمازيغية" إلى "أجل لاحق"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري أو صحراوي

20.11.12

شعبة تربية النحل: توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط

20.11.14

إدانة واسعة لخرق قوات الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار في الكركرات

20.11.13

الجزائر تستنكر الانتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية

20.11.12

تعديل الدستور: المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية للاستفتاء

20.11.13

أدرار : افتتاح أول مدرسة خاصة للتعليم التربوي بالجنوب الكبير