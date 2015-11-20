تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021: /الجولة الثالثة/: النتائج الجزئية

الى غاية الثلاثاء القادم :
غينيا - التشاد (المجموعة الأولى) 1- 0
موريتانيا - بوروندي (المجموعة الخامسة) 1 -1
كينيا - جزر القمر (المجموعة السابعة) 1-1
السنغال - غينيا بيساو (المجموعة التاسعة) 2-0
ليبيا - غينيا الاستوائية (المجموعة العاشرة) 2-3
الخميس 12 نوفمبر
أوغندا - جنوب السودان (المجموعة الثانية) 1-0
غانا - السودان (المجموعة الثالثة) 2-0
الرأس الأخضر - رواندا (المجموعة السادسة) 0-0
الكاميرون - الموزمبيق (المجموعة السادسة) 4-1
زامبيا - بوتسوانا (المجموعة الثامنة) 2-1
الكونغو - إسواتيني (المجموعة التاسعة) 2-0
كوت ديفوار - مدغشقر (المجموعة الحادية عشرة) 2-1
الغابون - غامبيا (المجموعة الرابعة) 2-1
بوركينافاسو- مالاوي (المجموعة الثانية) 3-1
الجزائر - زيمبابوي (المجموعة الثامنة) 3-1
الجمعة 13 نوفمبر:
النيجر - إثيوبيا (المجموعة الحادية عشرة) 1-0
نيجيريا - سيراليون (المجموعة الثانية عشرة) 4-4
على الساعة 00 سا 20
مالي - ناميبيا (المجموعة الاولى)
جنوب إفريقيا - ساو تومي وبرنسيب
(المجموعة الثالثة)
المغرب - إفريقيا الوسطى (المجموعة الخامسة)
تونس - تنزانيا (المجموعة العاشرة)
السبت 14 نوفمبر
جمهورية الكونغو الديمقراطية - أنغولا (المجموعة الرابعة)
مصر - الطوغو (المجموعة السابعة)
البنين - ليسوتو (المجموعة الثانية عشرة) .