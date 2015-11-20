تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021: /الجولة الثالثة/: النتائج الجزئية

ضابط مغربي سابق: الجيش المغربي يعيش حالة من الارتباك والتخبط اللوجيستيكي والتنظيمي -

كوفيد-19: تدعيم تدابيرالوقاية والحماية -

كرة الطائرة- جلوس : الجزائر تنهي سنة 2020 في المركز ال18 عالميا -

تأجيل الملتقى الوطني حول الخارطة اللسانية الأمازيغية إلى أجل لاحق -

كرة القدم: تعادل اتحاد الجزائر والناحية العسكرية الأولى وديا (1-1) -

شحن 60 طنا من المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية لفائدة الشعب الصحراوي -

شحن 60 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين -

الكركرات: مواصلة الجيش الصحراوي قصفه لمواقع جنود الاحتلال لليوم الثالث -

الاتحاد الأوروبي يعبرعن قلقه البالغ من قرار إسرئيل تشييد مستوطنات جديدة في فلسطين -

جيدو: تقديم بطولة افريقيا-2020 للأكابر وإلغائها عند الشباب -

مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص: دراسة التعديلات المستوفاة للشروط القانونية -

كورونا: 860 إصابة جديدة، 434 حالة شفاء و 15 وفاة -

المغرب فرض على الشعب الصحراوي وجيشه التصدي له عندما حاول إحتلال مزيد من أراضيه -

السيد شنين يدعو الأمم المتحدة الى تحمل مسؤوليتها إثر الاعتداء المغربي على منطقة الكركرات -

تكوين مهني: إعداد برامج تكوينية للتخصصات المرتبطة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي -

وهران: إعلان غابة مداغ منطقة منكوبة -

توسيع شبكة القرض الشعبي الجزائري إلى 160 وكالة مع نهاية السنة الجارية -

محاكمة الخليفة بنك: 18 سنة سجنا نافذا ضد عبد المؤمن رفيق خليفة -

لجنة المالية والميزانية تدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2021 -