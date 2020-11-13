إفريقيا - انتخابات مجلس الاتحاد الدولي : الجزائري زطشي من بين أربعة مترشحين لنيل مقعدين في الفيفا

الجزائر - يدخل أربعة مترشحين منهم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف", خير الدين زطشي , في انتظار القائمة الرسمية, سباق انتخابات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" , خلال الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الإفريقية للعبة "الكاف", المقررة يوم 12 مارس 2021 بالمغرب.

وبالإضافة إلى رئيس "الفاف", يتنافس كل من المغربي فوزي لقجع, المصري هاني أبو ريدة, و غوستافو ندونغ من غينيا الاستوائية, على مقعدين بالهيئة الكروية الدولية, حيث كانا يشغلهما التونسي طارق بوشماوي والمصري هاني أبو ريدة, بعدما وصلا إلى نهاية العهدة.

ويعد ترشح زطشي (55 سنة) إلى كرسي بالجهاز التنفيذي للاتحاد الدولي, "مفاجأة" وخاصة "تحدي" للرجل الأول بالاتحادية الجزائرية, حيث يطمح ليكون ثاني شخصية رياضية جزائرية تبلغ المكتب السيادي لـ "الفيفا" بعد محمد روراوة.

وكان روراوة -ترأس الاتحادية الجزائرية لثلاث عهدات- قد انتخب كعضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي أثناء الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الإفريقية عام 2011 بالخرطوم (السودان).

للتذكير, تتوفر القارة السمراء على سبعة ممثلين بمجلس "الفيفا", ويتعلق الأمر بكل من رئيس "الكاف" أحمد أحمد (نائب رئيس "الفيفا"), هاني أبو ريدة (مصر), طارق بوشماوي (تونس), كامارا المامي كابيلي (غينيا), نسيكرا ليديا (بورندي), نياميلاندو والتر (مالاوي), عماري كونستون (ج. الكونغو الديمقراطية).

وإلى جانب الانتخابات الخاصة بممثلي "الكاف" بمجلس "الفيفا", سيجري خلال الجمعية العامة الانتخابية المبرمجة يوم 12 مارس 2021, عملية انتخاب رئيس الكونفدرالية الإفريقية وأعضاء اللجنة التنفيذية.

ويشهد السباق نحو منصب رئيس "الكاف" تنافس خمسة مترشحين, ويتعلق الأمر بكل من الملغاشي أحمد أحمد (الرئيس الحالي لـ "الكاف"), الموريتاني أحمد يحي, الإيفواري جاك انوما, والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي والسنغالي اغوستين سينغور.

ويطمح أحمد أحمد إلى نيل فترة رئاسية ثانية بالرغم الاتهامات الموجهة إليه المتعلقة بالفساد والتحرش, وانتقادات حول تسييره المالي لأكبر هيئة كروية بالقارة السمراء.

وانتهت آجال إيداع ملفات الترشح إلى منصبي ممثلي إفريقيا بالاتحاد الدولي يوم الخميس 12 نوفمبر, حيث ستكشف الهيئة الكروية القارية عن أسماء المترشحين المقبولين يوم 11 يناير 2021.

وتشترط الكونفدرالية الإفريقية على كل مترشح أن يتحصل على توقيعات ثلاث اتحاديات عضوة بهيئة "الكاف", من بينها اتحادية بلده ويجب بعدها نيل أغلبية الأصوات خلال العملية الانتخابية.

وتم انتخاب أحمد أحمد (60 سنة) كسادس رئيس للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عام 2017, خلفا للكاميروني عيسى حياتو الذي قاد الهيئة القارية من 1988 إلى غاية 2017.