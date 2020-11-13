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كرة القدم/الجزائر : "لسنا راضين عن التسيير الحالي للكاف"

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 16:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
كرة القدم/الجزائر : &quot;لسنا راضين عن التسيير الحالي للكاف&quot;

الجزائر - عبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف),خير الدين زطشي يوم الجمعة, عن استيائه للتسيير الحالي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف), التي يرأسها منذ 2017 الملغاشي أحمد أحمد.

و صرح زطشي للصحافة قائلا : "لسنا راضين عن تسيير الكاف خلال السنوات الأربع الأخيرة. فالهيئة القارية بحاجة إلى تسيير أفضل. سنعبر عن موقفنا خلال الانتخابات المقبلة و نساند من يأتي بالإضافة للكرة الافريقية".

و تحدث الرجل الأول للفاف قبيل سفر الوفد الجزائري إلى هاراري عبر رحلة خاصة تحسبا للمباراة أمام زيمبابوي يوم الاثنين المقبل (سا 00ر16 بتوقيت الجزائر), لحساب الجولة الرابعة لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 بالكاميرون و المؤجلة لسنة 2022.

و اضاف زطشي قائلا : "علينا, أولا التعرف على المترشحين بصفة رسمية لإبداء رأينا حول المترشح الذي سنسانده".

فغداة انتهاء أجل تقديم الترشيحات يوم أمس الخميس 12 نوفمبر, تقدم أربعة مترشحين لرئاسة الكاف. و يتعلق الأمر برجل الأعمال, الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي, الرئيس السابق للاتحادية الإيفوارية لكرة القدم, جاك أنوما و رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم, أحمد يحيى و رئيس الاتحادية السنغالية اوغستان سنغور.

كما قدم الرئيس الحالي للكاف, أحمد أحمد, ملف ترشيحه, مؤكدا بأنه يحظى بمسانده أغلب الاتحاديات الوطنية.

و لقبول هذه الملفات  على كل مترشح الحصول على دعم ثلاث اتحاديات وطنية عضوة بالكاف, من بينها دعم اتحادية بلاده, بعدها سيتعين الحصول على أغلبية الأصوات خلال الجمعية الانتخابية.

و ستكشف الهيئة القارية عن أسماء المترشحين لمنصب رئيس الكاف يوم 11 يناير 2011.

آخر تعديل على الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 17:30
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كرة القدم/الجزائر : "لسنا راضين عن التسيير الحالي للكاف"
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 16:37     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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