كأس أمم افريقيا 2021 (التصفيات /المجموعة الثامنة) الجزائر/ زيمبابوي (3-1) : فوز مهم للخضر رغم بعض النقائص

الجزائر - قطع المنتخب الوطني الجزائري خطوة عملاقة نحو التأهل الي نهائيات كاس افريقيا للأمم 2021 عقب الفوز الثمين امام زيمبابوي 3-1 مساء امس بملعب 5 جويلية برسم الجولة الثالثة من التصفيات القارية في مواجهة لم يقدم خلالها ابناء المدرب جمال بلماضي اداء مرموقا يعكس الصورة الحقيقية لأبطال افريقيا 2019.

وقد واجه المنتخب الجزائري في خرجته الثالثة في مشوار التصفيات, بعض الصعوبات التي حالت دون تقديم مردودهم المألوف , أمام تشكيلة زيمبابوية عرفت كيف تنتشر فوق أرضية الميدان و كان بوسعها العودة بنتيجة أحسن من تلك المسجلة.

وبانتزاعه لنقاط المقابلة التي لعبت أمام مدرجات فارغة بسبب الإجراءات المتخذة من اجل الحدّ من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19", بات المنتخب الوطني الجزائري على بعد ثلاث نقاط فقط من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا2021 المؤجلة الي 2022 و التي سيسعى خلالها رفاق القائد رياض محرز الحفاظ على تاجهم الإفريقي المحقق في دورة مصر 2019.

وقد كانت مواجهة زيمبابوي , محطة هامة للناخب الوطني جمال بلماضي, الذي يكون قد سجل فيها بعض الهفوات و الأخطاء التي يتعين تصحيحها تحسبا للمواعيد المقبلة .

وبعيدا عن لغة الخشب, لم يتردد جمال بلماضي,عقب المقابلة,الاشارة الي هذه النقائص قائلا :" لم نتمكن من إخراج الكرة كما يجب, وبالنسبة لي أعتبر أنّ هذه هي النقطة السوداء في هذه المقابلة (..) كنت أتمنى أن أرى مردودا متكاملا من قبل عناصري فوق أرضية الميدان ".

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وقد عرفت هذه المقابلة , دخول المدافع المركزي جمال بلعمري العائد من الإصابة, في الدقيقة ال70 من عمر المواجهة, وقدم مردودا متوسطا. وسيعكف - دون شكّ- الطاقم الفني على تصحيح النقائص المسجلة تحسبا لمواجهة الاياب المقررة يوم الاثنين بهاراري.

--- الهدف, حسم بطاقة التأهل بهراري --

و بعد مشوار موفق في التصفيات لحد الان و حصده لتسع نقاط في ثلاث مباريات, يتصدر المنتخب الوطني الجزائري, المجموعة الثامنة , متقدما عن الملاحق المباشر منتخب زيمبابوي بخمس(5) نقاط كاملة.

ومن المؤكد انّ رفاق الحارس مبولحي , سيبذلون قصارى جهودهم في المقابلة المقبلة المقررة يوم الاثنين بهاراري, من اجل تحقيق الفوز الذي سيعلنون به تأهلهم للنهائيات دون انتظار ما ستسفر عليه الجولتين المتبقيتين المقررتين في مارس المقبل (2021) .

وبالرغم من قدرة "الخضر" على العودة بنتيجة ايجابية من هاراري بالنظر إلى الأداء المتميز الذي يقدمونه في كل مرّة خارج القواعد, إلاّ أنّ الأمرالأكيد أنّ , تشكيلة "المحاربين " سوف توظف من جهتها كل أوراقها المتاحة من اجل تحقيق هدفين هامين هما الإبقاء على حظوظها في التأهل من جهة و كذا كسر شوكة أبطال أفريقيا المتألقين بنتائجهم الباهرة و عدم تلقيهم لأي هزيمة في 21 مقابلة.

وبهذا الخصوص, أوضح بلماضي ": سنذهب إلى هاراري من أجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل (...) نجاحنا في هذه المهمة سيمكن العناصر الوطنية من الاسترخاء قليلا و لعب المقابلات المقبلة دون ضغوطات, الأمر الذي سيمكنهم من إظهار قدراتهم الحقيقية" مؤكدا بالمناسبة " انه يتوّقع إن يجد أشباله ظروفا صعبة بهاراري ".

و ورغم أنّ مقابلة الخميس لم تكن الأحسن بالنسبة لجمال بلماضي و كتيبته, الا أنّ الأمر المهم قد تحقق في هذه المواجهة, بإحراز النقاط الثلاثة و الاقتراب بخطى أكيدة نحو نهائيات دورة الكاميرون.

وتجدر الإشارة, انّ المنتخب الوطني الجزائري قد تنقل صبيحة يوم الجمعة في حدود الساعة العاشرة (00ر10سا) الى هاراري, عبر رحلة خاصة , لمواجهة منتخب زيمبابوي يوم الاثنين المقبل (00ر16سا بتوقيت الجزائر) .

ولحساب المجموعة الثامنة, سيستقبل منتخب بوتسوانا بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش , منتخب زامبيا في نفس اليوم.