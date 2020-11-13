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البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس: سيطرة طفيفة للناحية العسكرية الثالثة

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 14:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات
البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس: سيطرة طفيفة للناحية العسكرية الثالثة

بشار - شهدت البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس التي اختتمت فعالياتها مساء امس الخميس منافسة كبيرة بين المشاركين وتفوق طفيف لممثلي الناحية العسكرية الثالثة (بشار) حسب الفرق والفردي.

وشارك ما لا يقل عن 98 متنافسا من كلا الجنسين يتوزعون على 16 فريقا يمثلون مختلف النواحي العسكرية وقيادات القوات ووحدات الجيش الوطني الشعبي في البطولة الوطنية التي شملت منافسات الرمي بالدقة والرمي السريع.

 وفي كلمته التي ألقاها بمناسبة اختتام هذه البطولة، نيابة عن قائد الناحية العسكرية الثالثة, أشاد العميد بوساحة عبد الغني، رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة, بالأداء المتميز للمشاركين والروح الرياضية العالية التي تحلوا بها خلال أطوار هذه التظاهرة الرياضية التي جرت بحقل الرمي ''ثنية الحلفة" التابع للمركب الرياضي الجهوي بالناحية العسكرية الثالثة.

إقرأ ايضا: البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس الآلي : تتويج المدرسة التطبيقية لجند البحرية

 

   النتائج التقنية للبطولة الوطنية العسكرية للرمي كالآتي :

 

الرمي بالدقة (فردي/رجال)

 

1/- قارة العمري (ن/ع/5) 279 نقطة

2/- مريامي جلول (ن/ع/2) 270 نقطة

3/- سي يوسف الياس اسلام (ن/ع/6) 270 نقطة

 

الرمي بالدقة (فرق /رجال)

 

1/- الناحية العسكرية السادسة 544 نقطة

2/- الناحية العسكرية الخامسة 535 نقطة

3/- الناحية العسكرية الثالثة 529 نقطة

 

 الرمي بالدقة (فردي / سيدات)

 

1/-  شافعي حليمة (ن/ع/

3) 165 نقطة

2/- بوديب خولة،  قيادة القوات البحرية 164 نقطة

3/- عيسي راضية، قيادة الدرك الوطني 163 نقطة

 

الرمي بالدقة (فرق/سيدات)

 

1/- الناجية العسكرية الثانية 333 نقطة

2/- قيادة القوات البحرية 311 نقطة

3/- الناجية العسكرية الثالثة 310 نقطة.

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس: سيطرة طفيفة للناحية العسكرية الثالثة
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 14:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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