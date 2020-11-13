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كرة القدم: الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل محند شريف حناشي في ذمة الله

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 11:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 58 مرات
كرة القدم: الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل محند شريف حناشي في ذمة الله

الجزائر - إنتقل الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم)، محند شريف حناشي ، صبيحة اليوم الجمعة، الى ذمة الله، عن عمر ناهز ال70 عاما ، بعد معاناة طويلة مع المرض،  حسب ما أعنته إدارة  الشبيبة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" .

وكتبت إدارة الشبية القبائل :" بكثير من مشاعر الحزن و الآسى، تتقدم إدارة الفريق و أعضاء المكتب الإداري و جميع الشركاء و كلّ اللاعبين، بأخلص عبارات التعازي و المواساة لعائلة الفقيد، راجية من المولى العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر في هذا المصاب الجلل".

وكان المرحوم يعاني من مشاكل صحية كبيرة في الأسابيع الماضية، أدت إلى دخوله لغرفة الانعاش بمستشفى عين النعجة .

ويعدّ المرحوم ،محند شريف حناشي، من أبرز رؤساء الأندية الجزائرية، و قد خلّد إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية و تحديدا في سجل فريق شبيبة القبائل الذي تقمص ألوانه كلاعب في الفترة الممتدة من 1969 الى 1983 قبل ان يتولى رئاسته  في الفترة الممتدة من (1993  الى 2017).

وحقق فريق الشبيبة في عهده  أكبر الانجازات المحلية و القارية.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم: الرئيس السابق لفريق شبيبة القبائل محند شريف حناشي في ذمة الله
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 11:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 58 مرة   شارك

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