تصفيات كان 2021 : الجزائر تفوز على زيمبابوي (3-1)

الجزائر- فاز المنتخب الجزائري على نظيره الزيمبابوي بنتيجة (3-1, الشوط الأول 2-0) سهرة الخميس بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة, برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة الى كأس افريقيا للأمم 2021 والمؤجلة الى 2022 بسبب جائحة كورونا.

وسجل أهداف الجزائر كل من بغداد بونجاح (د31) وفغولي (د43) ورياض محرز (د67), فيما قلص كاديويري النتيجة في (د 79) للضيوف.

وعلى إثر هذا الفوز يعزز "الخضر" مركزهم في الصدارة ويعمقون الفارق عن الملاحقين, رافعين رصيدهم الى 9 نقاط, متبوعين بزيمبابوي (4 ن) في الصف الثاني, فيما تأتي زامبيا في المرتبة الثالثة بـ(3ن), أما بوتسوانا فتتذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

اقرأ أيضا : تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021: السيد جراد يزور "الخضر" ويحفزهم قبل لقاء زيمبابوي

وفي وقت سابق, اليوم الخميس, فازت زامبيا على ارضها أمام بوتسوانا بواقع (2-1).

الوضعية الكاملة بعد إجراء الجولة الثانية

وضعية المجموعة الثامنة من تصفيات كأس افريقيا للأمم 2021 لكرة القدم, بعد إجراء مباراة الجزائر-زيمبابوي (3-1) سهرة الخميس برسم الجولة الثالثة :

الجولة الثالثة (12 نوفمبر 2020)

زامبيا-بوتسوانا 2-1

الجزائر-زيمبابوي 3 - 1

الترتيب ن ل ف/أ

الجزائر 9 3 8 زيمبابوي 4 3 -1 زامبيا 3 3 -5 بوتسوانا 1 3 -2

المقابلات المتبقية :

الجولة الرابعة (من 15 الي 17 نوفمبر): زيمبابوي-الجزائر و بوتسوانا-زامبيا

الجولة الخامسة و السادسة (من 22 الي 30 مارس 2021) :

زامبيا-الجزائر و بوتسوانا-زيمبابوي

زيمبابوي-زامبيا و الجزائر-بوتسوانا.

مقابلات لعبت :

الجزائر- زامبيا 5- 0

زيمبابوي- بوتسوانا 0- 0

بوتسوانا - الجزائر 0 - 1

زامبيا - زيمبابوي 1 - 2

ملاحظة : يتأهل المنتخبان الأولان عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لكان-2021 بالكاميرون المؤجلة الي سنة 2022 بسبب كورونا.

تصريحات

تصريحات تم استقاؤها عقب مباراة الجزائر- زيمبابوي (3-1) التي جرت سهرة الخميس بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، برسم الجولة الثالثة عن المجموعة الثامنة، من التصفيات المؤهلة الى كأس افريقيا للأمم 2021 والمؤجلة الى 2022 بالكامرون:

جمال بلماضي (مدرب/ الجزائر): "المنافس لعب بطريقة دفاعية خلال المرحلة الاولى، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، حيث واجهنا صعوبات في ايجاد المساحات. كان علينا الرمي بثقلنا للتهديف مع ضرورة اليقظة دفاعيا. والحمد لله أننا سجلنا هدفين خلال الشوط الاول. كما طالبت من اللاعبين مواصلة الضغط مما أثمر عن الهدف الثالث. منتخب زيمبابوي وظف مهاجمين اثنين مما شكل علينا ضغطا اضافيا. النقطة السلبية خلال الشوط الثاني كان في كيفية اخراج الكرة كما ينبغي.

وكنا قادرين على قتل المباراة ورغبت في أن ارى مردود احسن من اللاعبين. فيما يخص الوجوه الجديدة على غرار زرقان وعريبي، فيجب أن نصبر عليهم ونمنحهم وقتا أكثر. التنافس بين العناصر يصب في فائدة الفريق الوطني. سنسعى الى ترسيم تأهلنا الى النهائيات عبر اللقاء المقبل بهراري (الاثنين المقبل) لكي يتسنى للاعبين بخوض بقية المشوار دون أي ضغط".

خير الدين زطشي (رئيس الاتحادية): "أهنئ الفريق الوطني على هذا الفوز الثالث له على التوالي خلال التصفيات. اللقاء كان صعبا خاصة خلال ال20 دقيقة الأولى.

التركيز كان كما ينبغي رغم أن المنافس قوي والدليل هو الأداء الجيد الذي قدمه. الهدف الاول حرر اللاعبين من الضغط وسمح لهم بمواصلة المباراة بسهولة. الآن نطمح الى تحقيق نتيجة جيدة بهراري لضمان التأهل. أما فيما يخص ترشحي لمجلس الاتحاد الدولي فهذا أمر يخص كل الجزائر، وأتمنى ان يلقى دعم الجميع من اجل السماح للجزائر باستعادة مكانتها في الهيئات الدولية".

جمال بلعمري (مدافع/ الجزائر): "اللقاء كان صعبا، امام فريق جيد. كما أن الجميع يريد الاطاحة بنا بعد التتويج باللقب القاري في 2019. في افريقيا لا يوجد منتخب ضعيف. وهذا فوز مهم ويسمح لنا بالاقتراب أكثر من التأهل. على الصعيد الشخصي لقد عانيت من اصابة خفيفة في الكاحل وأشكر الطاقم الطبي على مساعدتي على العودة. وسأواصل العلاج لاستعادة امكانياتي كاملة".

تينو كاديوي (مهاجم/ زيمبابوي): "واجهنا فريقا جزائريا قويا، سيما وأنه بطل افريقيا. اظن اننا حققنا لقاء جيدا رغم الخسارة. علينا تدارك امورنا في اللقاء المقبل داخل الديار، بغية افتكاك المرتبة الثانية المؤهلة الى "الكان"، وحظوظنا لا تزال قائمة في ذلك".