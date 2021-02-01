تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 : فوز زامبيا على بوتسوانا 2-1

سجل اهداف المباراة كل من توميسونغ اوربوي (45) و كولينس سيكومبي (66) لصالح زامبيا . وامضى الهدف الوحيد لمنتخب بوتسوانا الذي يدربه الجزائر عادل عمروش اللاعب اينوك مويبو (45+1) .
و بفضل هذا الفوز الاول في التصفيات يرتقي المنتخب الزامبي للمركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يتراجع منتخب بوتسوانا للمرتبة الرابعة و الاخيرة بنقطة واحدة.
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و لحساب نفس المجموعة يستضيف المنتخب الجزائر (6 نقاط) نظيره الزيمبابوي سهرة يوم الخميس (00سا 20) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.
يذكر ان الاول و الثاني عن المجموعة يتأهلان لنهائيات كاس افريقيا للأمم 2021.