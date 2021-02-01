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تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 : فوز زامبيا على بوتسوانا 2-1

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 19:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 30 مرات

لوساكا - فاز منتخب زامبيا على نضيره  البوتسواني بنتيجة( 2-1) الشوط الاول(1-1) يوم الخميس في  الملعب الوطني للأبطال "لوساكا"  برسم الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة من تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 المؤجلة الي  2022 بسبب جائحة كورونا.

سجل اهداف المباراة كل من توميسونغ اوربوي (45) و كولينس سيكومبي (66) لصالح زامبيا .  وامضى الهدف الوحيد لمنتخب بوتسوانا الذي يدربه الجزائر عادل عمروش اللاعب اينوك مويبو (45+1)  .

و بفضل هذا الفوز الاول في التصفيات يرتقي المنتخب الزامبي للمركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يتراجع منتخب بوتسوانا للمرتبة الرابعة و الاخيرة بنقطة واحدة.

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و لحساب نفس المجموعة يستضيف المنتخب الجزائر (6 نقاط) نظيره الزيمبابوي سهرة يوم الخميس (00سا 20) بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

يذكر ان الاول و الثاني عن المجموعة يتأهلان لنهائيات كاس افريقيا للأمم 2021.

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تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021 : فوز زامبيا على بوتسوانا 2-1
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 19:25     الفئـة : رياضــة     قراءة : 30 مرة   شارك

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