كرة القدم (تحضيرات): فوز اتحاد الجزائر وديا على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (6-0)

وسجل اهداف المقابلة كل من زواري (د 12 ض.ج), كودري (د 35), محيوص (د 45), عبد الجليلي (د 47 ض.ج, د 52) و بن حمودة (د 58) لاتحاد الجزائر.
هذا الفوز هو الاول لذوي الزي "الاحمر والاسود" في مباراة ودية, بعد تسجيلهم لتعادلين امام على التوالي شبيبة الساورة (0-0) وشبيبة سكيكدة (1-1), بينما ألغيت مقابلتان ضد نادي بارادو و اتحاد بسكرة بسبب اكتشاف حالات اصابة بفيروس كورونا في صفوف أبناء "سوسطارة" و "الزيبان".
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ويستضيف الفريق العاصمي خلال الجولة الاولى من بطولة الرابطة الاولى, نظيره وفاق سطيف بملعب "عمر حمادي".
ومن المقرر ان يخوض أبناء "سوسطارة " خمس مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد, كما سيلعب الفريق كأس الجزائر الممتازة المبرمجة في 21 نوفمبر أمام شباب بلوزداد بملعب "5 جويلية" بالعاصمة.