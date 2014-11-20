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كرة القدم (تحضيرات): فوز اتحاد الجزائر وديا على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (6-0)

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 14:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
كرة القدم (تحضيرات): فوز اتحاد الجزائر وديا على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (6-0)

الجزائر- حقق اتحاد الجزائر فوزا عريضا على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بنتيجة 6-0 (الشوط الاول : 3-0), في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الخميس بالملعب الملحق للمركب الاولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر العاصمة), تحسبا لانطلاق بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم المقررة في 28 نوفمبر.

وسجل اهداف المقابلة كل من زواري (د 12 ض.ج), كودري (د 35), محيوص (د 45), عبد الجليلي (د 47 ض.ج, د 52) و بن حمودة (د 58) لاتحاد الجزائر.

هذا الفوز هو الاول لذوي الزي "الاحمر والاسود" في مباراة ودية, بعد تسجيلهم لتعادلين امام على التوالي شبيبة الساورة (0-0) وشبيبة سكيكدة (1-1), بينما ألغيت مقابلتان ضد نادي بارادو و اتحاد بسكرة بسبب اكتشاف حالات اصابة بفيروس كورونا في صفوف أبناء "سوسطارة" و "الزيبان".

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ويستضيف الفريق العاصمي خلال الجولة الاولى من بطولة الرابطة الاولى, نظيره وفاق سطيف بملعب "عمر حمادي".

ومن المقرر ان يخوض أبناء "سوسطارة " خمس مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الجديد, كما سيلعب الفريق كأس الجزائر الممتازة المبرمجة في 21 نوفمبر أمام شباب بلوزداد بملعب "5 جويلية" بالعاصمة.

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كرة القدم (تحضيرات): فوز اتحاد الجزائر وديا على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (6-0)
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 14:52     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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