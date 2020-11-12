الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الارهابية في الموزمبيق -

متهمون صودرت حريتهم وأملاكهم لأنهم مقربين من المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة -

صناعات الكترونية وكهرو-منزلية : استكمال إجراءات مشروع دفتر الشروط المحدد للامتيازات الجبائية -

تيبازة: الإطاحة بشبكة منظمة مختصة في تهريب الأشخاص عبر البحر يقودها مقاول -

وفاة رئيس غانا السابق جيري رولينجز -

غاز : انطلاق أشغال اجتماع منتدى البلدان المصدرة للغاز برئاسة الجزائر -

زغماتي يؤكد ضرورة التكييف المستمر للتشريع الوطني لمكافحة جرائم الاختطاف -

الجزائر تدين ب شدة الاعتداء الذي استهدف مقبرة بمدينة جدة السعودية -

كرة القدم (تحضيرات): فوز اتحاد الجزائر وديا على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (6-0) -

اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: ستة مترشحين للانتخابات الجزئية للمكتب التنفيذي -

المنتخب الوطني لألعاب القوى: اكتشاف ثلاث حالات إيجابية لفيروس كورونا -

توقيف 8 أشخاص إثر إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بتيبازة -

مستغانم/كوفيد-19: غلق احترازي للسوق الأسبوعي لماسرة -

رئيس الاتحاد الافريقي يدعو لتخفيف التوتر في الكركرات والالتزام بمخطط التسوية وإجراء استفتاء تقرير المصير -

الصحراء الغربية: غوتيريس يعرب عن قلقه من خطورة الوضع في الكركرات -

قضية الخليفة بنك: إستئناف جلسة المحاكمة بمواصلة مرافعات دفاع المتهمين -

المجلس الشعبي الوطني: ضرورة مباشرة إصلاحات اقتصادية هيكلية -

قالمة : الأمطار الرعدية تتسبب في انهيار جزء من الجدار الخارجي لمديرية الشؤون الدينية وتعطيل حركة المرور -

مشروع قانون المالية 2021 : التوجه نحو تنويع الموارد المالية لتمويل الاقتصاد -