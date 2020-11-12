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اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: ستة مترشحين للانتخابات الجزئية للمكتب التنفيذي

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 14:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: ستة مترشحين للانتخابات الجزئية للمكتب التنفيذي

الجزائر- أودع ستة مترشحين ملفاتهم تحسبا للانتخابات الجزئية لتجديد عضوين في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية, المقررة يوم السبت بفندق الجزائر (الجزائر العاصمة), بمناسبة انعقاد الجمعية العامة  العادية, حسبما علمت"واج" يوم الخميس من الهيئة الاولمبية.

بالإضافة الى دراسة الحصيلتين المالية والأدبية لموسم  2019, سيتم انتخاب عضوين جديدين في المكتب التنفيذي , واحد منهما من العنصر النسوي, حسب نفس المصدر.

و أودع ستة مترشحين ملفاتهم  للانضمام الى المكتب التنفيذي "للكوا" . و يتعلق الامر ب : صوريا حداد (جيدو), فريال شويتر (دكتور في الطب) , فيروز ديح ( دولية سابقة في كرة السلة), الهادي مصاب (رئيس الاتحادية  الجزائرية للرياضة للجميع) وعزالدين جلول (رئيس الاتحادية  الجزائرية للشطرنج) والغادير سعدي (رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية).

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و يتناول جدول اشغال الدورة العادية للهيئة الاولمبية, العديد من النقاط , منها استعراض من اجل المصادقة على الحصيلتين المالية والادبية لسنة 2019 , تقرير محافظ الحسابات , تقديم برنامج نشاطات موسم 2020 والميزانية  التقديرية .

آخر تعديل على الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 15:39
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اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: ستة مترشحين للانتخابات الجزئية للمكتب التنفيذي
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 14:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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