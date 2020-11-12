اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية: ستة مترشحين للانتخابات الجزئية للمكتب التنفيذي

بالإضافة الى دراسة الحصيلتين المالية والأدبية لموسم 2019, سيتم انتخاب عضوين جديدين في المكتب التنفيذي , واحد منهما من العنصر النسوي, حسب نفس المصدر.
و أودع ستة مترشحين ملفاتهم للانضمام الى المكتب التنفيذي "للكوا" . و يتعلق الامر ب : صوريا حداد (جيدو), فريال شويتر (دكتور في الطب) , فيروز ديح ( دولية سابقة في كرة السلة), الهادي مصاب (رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع) وعزالدين جلول (رئيس الاتحادية الجزائرية للشطرنج) والغادير سعدي (رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية).
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و يتناول جدول اشغال الدورة العادية للهيئة الاولمبية, العديد من النقاط , منها استعراض من اجل المصادقة على الحصيلتين المالية والادبية لسنة 2019 , تقرير محافظ الحسابات , تقديم برنامج نشاطات موسم 2020 والميزانية التقديرية .