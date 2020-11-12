المنتخب الوطني لألعاب القوى: اكتشاف ثلاث حالات إيجابية لفيروس كورونا

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى عن اكتشاف ثلاث حالات إيجابية لفيروس كورونا في صفوف المنتخب الوطني لاختصاصات العدو الريفي، المسافات نصف الطويلة والمشي والذين تم استبعادهم من تربص النخبة الوطنية الجاري بتيكجدة (البويرة) الذي انطلق أمس الأربعاء.

وقد تبين إصابة كل من مدرب، مدلك ورياضي بالفيروس والذين تم استبعادهم من التربص وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكتبت الهيئة الفدرالية في بيان لها: ''يختتم هذا التربص في ال02 من شهر ديسمبر. يجرى في ظروف جيدة وذلك في ظل احترام الإجراءات الوقائية وتحت مراقبة مشددة مع توفير كل المستلزمات الوقائية''.

وفي ذات الصدد، تتهيأ الاتحادية لبرمجة تربص آخر خاص بالاختصاصات التقنية بعنابة أو تلمسان.

قائمة الرياضيين:

المسافات نصف الطويلة والعدو الريفي:

خير الدين بوروينة، الهادي لعماش، حمزة حجلاوي، علي غرين، بلال تابتي، هشام بوشيشة، رمضان ورغي، الحسين زرقان، نبيل الحناشي، يسين حتحات، محمد أمين بلفرار، محمد بلبشير، سليمان مولة، رمزي عبد النوز، عبد الرزاق خليلي، عبد الحكيم شيباني، أمينة بتيش، ريهام سناني، أسامة شراد، رابح عبود ومحمد مربوحي.

المشي:

محمد عمر، محمد مدور، بلال جعفري، عبد النور عمر، سهيل علوي، سعاد عزي، سهيلة عزي، بريزة غزلاني، مليسة تولوم.