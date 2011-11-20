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تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 - الجزائر-زيمبابوي : اللاعب بن سبعيني يطمئن حول حالته الصحية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 19:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات

الجزائر - طمأن المدافع الدولي الجزائري لنادي موشنغلادباخ الألماني  (الدرجة الأولى) لكرة القدم, رامي بن سبعيني يوم الأربعاء,  عن حالته الصحية مؤكدا بأنه جاهز للمواجهة المزدوجة أمام منتخب زيمبابوي, يومي 12 و 16 نوفمبر لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة (المجموعة الثامنة) من تصفيات كأس إفريقيا للأمم (2021), المؤجلة إلى عام 2022.

و قال بن سبعيني للصحافة عقب وصوله إلى الجزائر رفقة زميله أيوب عبد اللاوي, لاعب نادي سيون السويسري الذي استدعي لتعويض محمد فارس (لاتسيو روما الإيطالي), : "اجتزت فحوصا طبية التي لم تكشف اي شيء. أنا متواجد هنا و جاهز للمباراتين أمام زيمبابوي" .

و كان من المقرر أن يتنقل بن سبعيني إلى الجزائر يوم الاثنين, لكنه تأخر عن السفر لاجتياز فحوص طبية بألمانيا, بعد اصطدامه يوم الأحد بلاعب من فريق باير  ليفركوزين (هزيمة: 3-4) برسم الجولة السابعة للبطولة الألمانية.

و أضاف بن سبعيني :" ستكون المباراة صعبة مثل كل المواعيد. نحن جاهزون لمقابلة يومي الخميس و الاثنين. المهم ان نلعب مثلما نحن متعودون عليه. سنخوض اللقاء بكل قوة و عزيمة, للبقاء على تلك الديناميكية و الحفاظ على سلسلتنا بدون هزيمة".

و تأسف ابن مدينة قسنطينة لغياب الجمهور بسبب الاجراءات الوقائية المتخذة للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

و خلص الي القول :" مع تفشي هذه الجائحة, سيكون مع الأسف, حضور الجمهور غير ممكن. ندرك بأنه سيكون وراءنا رغم كل شيء. نتمنى رؤيته في المواعيد المقبلة".

و يستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم غد الخميس بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة ابتداء من الساعة (00ر20سا), قبل أن يتنقل بعد أربعة أيام إلى هاراري لحساب الجولة الرابعة.

وبعد اجراء جولتين من التصفيات, تتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط, فيما تأتي زيمبابوي في الصف الثاني ب4 نقاط, ثم بوتسوانا بنقطة واحدة, أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية التي كانت مبرمجة في 2021 بالكاميرون والمؤجلة إلى 2022 بسبب  جائحة كورونا.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 19:36
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تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 - الجزائر-زيمبابوي : اللاعب بن سبعيني يطمئن حول حالته الصحية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 19:23     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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