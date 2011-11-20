كأس إفريقيا للأمم 2021/ تصفيات (الجولتان الثالثة والرابعة) : السماح بإجراء خمسة تغييرات في كل مقابلة

القاهرة - يسمح بإجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة في تصفيات كأس إفريقيا للأمم (2021), المقررة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري, حسب ما أعلنت عنه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

و ذكرت الهيئة القارية بأنه "يمكن اجراء خمسة تغييرات لكل منتخب خلال كل مباراة من تصفيات كأس افريقيا للأمم" موضحة بأن كل فريق يمكنه الاستفادة من ثلاث فرص للقيام بتغييرات خلال المباراة.

و ستستأنف تصفيات كان-2021 التي لعبت منها جولتان في شهر نوفمبر 2019, نشاطها يوم الاربعاء بالنسبة لبعض المنتخبات الافريقية.

و بخصوص المباريات المبرمجة خلال جائحة كوفيد19, اشارت الكاف "بأن كل مباراة تلعب إذا توفر الفريق على 11 لاعبا على الأقل من بيهم حارس مرمى و أربعة بدلاء.

واضاف بيان الكاف " بأنه في حال عدم تمكن الفريق من الالتحاق بمكان المباراة, أو تنظيم مباراة بسبب قيود السفر أو أسباب أخرى لها علاقة بجائحة كوفيد-19, فإنه يعتبر منهزما بنتيجة 2-0.

"و إذا تعذر على الفريق توفير العدد الأدنى من اللاعبين أي 11 لاعبا من بينهم حارس مرمى و 4 لاعبين بدلاء, فإنه يعتبر منهزما" بحسب نفس الوثيقة".