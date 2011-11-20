تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 - الجزائر-زيمبابوي : "نأخذ كل منافسينا بجدية" (بن العمري)

الجزائر - أكد المدافع الدولي الجزائري لنادي ليون الفرنسي, جمال بن العمري, بأن المنتخب الوطني يأخذ كل منافسيه بجدية, "دون ان يهتم باسم فريق أو آخر" عشية استقبال منتخب زيمبابوي, الخميس, بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة ابتداء من الساعة (00ر20سا), لحساب الجولة الثالثة (المجموعة الثامنة) من تصفيات كأس إفريقيا للأمم (2021), المؤجلة إلى عام 2022.

و صرح بن العمري في حوار للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) قائلا :"نحترم كل منافسينا, وهذا هو سر نجاحنا. لا ننظر الي اسم المنتخبات التي نلاقيها. مواجهة المكسيك أو كولومبيا أو زيمبابوي, يعتبر نفس الشيء بالنسبة لنا".

وبعد مواجهة يوم غد الخميس سيلتقى المنتخبان مجددا يوم الاثنين المقبل بملعب هاراري (سا 00ر16 بتوقيت الجزائر) لحساب الجولة الرابعة للمنافسة.

وعبر بن العمري الذي غاب عن لقائي نيجيريا (1-0) و المكسيك (2-2) في شهر أكتوبر الماضي, عن سعادته بالعودة لصفوف "الخضر", وذلك بعد بدايته الموفقة مع ناديه الجديد أولمبيك ليون.

وقال في هذا السياق:"أكون دائما سعيدا عند عودتي للفريق الوطني. أتمنى أن نكون في المستوى كعادتنا. نحن بصدد العمل جيدا لنكون في القمة, و إسعاد شعبنا.

و عاد المدافع الأوسط للخضر للحديث عن انتقاله إلى فريق ليون, حيث كشف لأول وهلة عن طموحه في التألق على أعلى مستوى بعد تجربة أولى خارج الوطن بالعربية السعودية.

"هناك العديد من الذين تفاجأوا لانتقالي, حيث تساءلوا كيف أنتقل مباشرة من العربية السعودية إلى أولمبيك ليون في سن الثلاثين. و لما تأكد خبر انتقالي, لم يصدقوا كثيرا, معتبرين هذه العملية مستحيلة. لكن بالعمل, كل شيء ممكن خاصة عند إنسان طموح, محب للعمل و مؤمن بإمكانياته".

وأضاف ما يلي :" لما تستصغر الجزائريين, فإنهم يعملون المستحيل لتحقيق النجاح و التألق. أتمنى أن يكون أكثر من بن العمري في المستقبل. --الحقرة--, ليست شيئا جميلا. آمل ان تتغير الأمور لأنه يوجد كثيرا من المواهب في الجزائر و أن يلتحقوا بأندية في الخارج في سن ال 21 و ليس في سن الثلاثين".

أخيرا, عبر بن العمري عن أسفه لغياب الأنصار يوم الخميس, بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد حيث قال في هذا الصدد: "من الصعب اللعب أمام مدرجات خالية من الجمهور, لأننا ندرك بأنهم يشجعوننا.

إنها أزمة عالمية لا تقتصر على الجزائر. سنعمل المستحيل لنقدم لهم عروضا شيقة عبر شاشة التلفزيون" .

بعد إصابته على مستوى الكاحل, ستكون مشاركة بن العمري محل شك في موعد يوم الخميس, مما جعل الطاقم الفني يستدعي محله مدافع الترجي التونسي (القسم الأول) عبد القادر بدران تحسبا لأي غياب محتمل.

وبعد اجراء جولتين من التصفيات, تتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط, فيما تأتي زيمبابوي في الصف الثاني ب4 نقاط, ثم بوتسوانا بنقطة واحدة, أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية التي كانت مبرمجة في 2021 بالكاميرون والمؤجلة إلى 2022 بسبب جائحة كورونا.