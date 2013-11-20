كأس إفريقيا للأمم 2021(تصفيات) زيمبابوي :"لسنا خائفين من المنتخب الجزائري "

هاراري- أكّد المدافع الدولي الزيمبابوي ونجم فريق نوتنغهام فوريست الانجليزي (القسم الثاني), تونداي دافيد داريكوا, أنّ منتخب بلاده سيخوض مواجهة الجزائر يوم الخميس- ابتداء من الساعة ال00ر20سا, بملعب 5 جويلية, لحساب الجولة الثالثة من تصفيات الجولة الثالثة المجموعة الثامنة المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا 2021 -, "دون خوف".

وأضاف داريكوا في تصريحات لوسائل إعلام محلية بعد الحصة التدريبية التي أجراها منتخب زيمبابوي يوم أمس الثلاثاء بملعب ستاديوم بهاراري :" نعلم أنّ المنتخب الجزائري يملك لاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق امام أقوى المنتخبات, لكن هذا لا يعني أننا سنكون لقمة صائغة (...) سنبذل قصارى جهودنا للعودة بنتيجة ايجابية ".

وبعد مواجهة يوم الخميس, سيلتقي الفريقان مجددا يوم الاثنين (16 نوفمبر بهاراري (00ر16سا) لحساب الجولة الرابعة .

وأضاف مدافع منتخب زيمبابوي :"لقد عجز المنتخب الجزائري عن التفوق علينا في المقابلات الأربع الأخيرة التي جمعتنا به (...)ومن هنا يجب أن يدرك المنتخب الجزائري أنّ مهمته سوف لن تكون سهلة " مضيفا" يتعين علينا الإستثمار جيدا في هذه الفترة من التاريخ التي كانت في صالحنا من خلال تحقيق نتيجة جيدة في هذه التصفيات ".

و خلص داريكوا :" الأمر المهم في الوقت الحالي هو بذل كل الجهود دون خوف أو مركب نقص و بعدها انتظار ما ستسفر عليه المواجهة ".

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و معلوم, أنّ بعثة منتخب زيمبابوي المتكونة من 21 لاعبا , قد التحقت بالجزائر ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء, عبر رحلة خاصة .

بعد خوض جولتين, تتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط, فيما تأتي زيمبابوي في الصف الثاني ب4 نقاط, ثم بوتسوانا بنقطة واحدة, أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية التي كانت مبرمجة في 2021 بالكاميرون والمؤجلة إلى 2022 بسبب جائحة كورونا.