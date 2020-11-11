كأس إفريقيا / الجزائر- زيمبابوي: من أجل  خطوة إضافية نحو موعد الكاميرون

الجزائر - يسعى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، الي تحقيق الفوز الثالث على التوالي في تصفيات كأس إفريقيا للأمم (2021)، عند استقباله لضيفه منتخب زيمبابوي يوم غد الخميس بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة ابتداء من الساعة (00ر20سا)، برسم الجولة الثالثة (المجموعة الثامنة).

فبعد بدايته القوية في مشوار التصفيات، من خلال سحقه لمنتخب زامبيا بالبليدة (5-0) واجتيازه عقبة بوتسوانا بغابورون ب(1-0)، سيكون المنتخب الجزائري حريصا كل الحرص على مدّ خطوة إضافية في هذه التصفيات، قبل التنقل إلى هاراري لمواجهة "المحاربين" يوم الاثنين 16 نوفمبر على الساعة ال00ر16 بتوقيت الجزائر، لحساب الجولة الرابعة.

إقرأ أيضا: كاس أمم إفريقيا2021 (تصفيات): لاعب رابع من منتخب زيمبابوي يغيب عن مواجهة الجزائر

وعليه، ستكون "كتيبة" الناخب الوطني جمال بلماضي، على موعد مع مقابلتين هامتين، لحسم تأشيرة التأهل إلى موعد الكاميرون قبل الأوان، في انجاز سيكون في حالة تحقيقه، بمثابة الإعلان الصريح "للخضر" على نيتهم في الحفاظ على تاجهم الإفريقي الذي انتزعوه عن جدارة و استحقاق في الدورة السابقة (مصر 2019) .

وبالإضافة إلى مسعى تجاوز التشكيلة الزيمبابوية و من ثمّ الحفاظ على مركز الريادة في المجموعة الثامنة والاقتراب أكثر من التأهل، فانّ تحد آخر سيرفعه الناخب الوطني في هذه المواجهة، و المتمثل في مواصلة مشوراه دون انهزام، باعتبار أنّ الخضر لم يتلقوا أي هزيمة في المقابلات ال20 الأخيرة وباتوا على مقربة من الرقم القياسي الذي هو بحوزة المنتخب المصري ب(24 مقابلة دون خسارة).

وبهذا الخصوص، لم يخف جمال بلماضي طموحه في تحقيق هذا الهدف، حيث قال في حوار خصّ به قناة "بي.ان سبور " اللاعبون يرغبون في تحطيم هذا الرقم القياسي الذي لا يزال بحوزة المنتخب المصري (...) نحن نعلم أننا أبطال إفريقيا و انّ كل المنتخبات تسعى لإلحاق الهزيمة بنا، لكن هذا الأمر يروق لنا و يشكل لنا حافزا آخر للمضي قدما الي الأمام، فعناصري تتوق دائما إلى هذا النوع من التحديات".

وسيكون المنتخب الجزائري في هذه المقابلة، محروما من خدمات المدافعين يوسف عطال (المصاب بفيروس كوفيد-19)، و محمد فارس الذي تضاربت الأنباء عن أسباب غيابه، فيما تبقى مشاركة كل من جمال بلعمري و رامي بن سبعيني غير مؤكدة بسبب الإصابة.

و لتعويض هذه الغيابات وجه المدرب الوطني الدعوة لثلاثة عناصر، و يتعلق الأمر بكل من حسين بن عيادة (النادي الإفريقي التونسي)، أيوب عبد اللاوي (نادي سيون السويسري)، وعبد القادر بدران (النادي الأفريقي التونسي )، علما أنّ هذا الأخير قد التحق بمعسكر الفريق بسيدي موسى مساء أمس الثلاثاء .

وضع حد ل31 سنة من الإخفاقات أمام زيمبابوي

وحتى وإن بدى نجم المنتخب الوطني ساطعا في سماء الكرة الإفريقية منذ سنة 2019، إلا أنّ "الخضر" لم يتمكنوا من الإطاحة بمنتخب زيمبابوي منذ 31 سنة، الأمر الذي ينم بوضوح عن الشخصية القوية لهذا المنتخب و من ثمّ الصعوبة التي تنتظر أشبال الناخب الوطني في تجاوز هذا المنافس العنيد في هذه المواجهة المزدوجة.

وسبق للمنتخب الوطني أن واجه تشكيلة "المحاربين " ست(6) مرات خلال 31 سنة .

وكانت المقابلة الأولى سنة 1989، لحساب مقابلتي الذهاب و العودة المؤهلتين لكاس العالم 1990 و أسفرت عن فوز المنتخب الوطني ب(3-0) بالجزائر) و (1-2) بهاراري .

وانتظر المنتخب الوطني بعدها 15 سنة ، ليواجه مجددا منتخب زيمبابوي، خلال منافسات كاس أمم إفريقيا بتونس (2014) حيث انهزم المنتخب الجزائري بنتيجة (2-1) في المقابلة التي لعبت بمدينة سوسة .

إقرأ أيضا: تصفيات كأس افريقيا-2021 : غياب ثلاثة لاعبين من منتخب زيمبابوي عن مباراتي الجزائر

وفي نفس السنة التقى الفريقان مجددا في التصفيات المشتركة لكاس إفريقيا و كاس العالم 2002 ، وأنتهت المقابلتين بنتيجة التعادل (1-1) بهراري و (2-2) بوهران .

وتعود آخر مواجهة بين "الخضر " و" المحاربين" إلى نهائيات كأس إفريقيا 2017 بالغابون، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول، حيث أنهى المنتخب الوطني المقابلة بنتيجة التعادل (2-2)، قبل أن يغادر المنافسة في مرحلة المجموعات .

وعن حظوظ منتخب زيمبابوي في هذه المواجهة، أكد المدرب الكرواتي زدرافكو لوغاروسيك :" المنتخب الجزائري يمتلك حاليا أحد أحسن المدربين في العالم و هو الآن يتربع على عرش الكرة الإفريقية، يتعين علينا احترامه و تقديره (...) لكن هذا لا يمنعنا من أن نكون متفائلين ، رغم أننا نعي جيدا أننا سنكون أمام تحدي حقيقي (...) فإننا سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق أحسن نتيجة ممكنة ".

وسيتكون تشكيلة زيمبابوي مبتورة من خدمات أربعة عناصر لأسباب مختلفة .

وسيدير المقابلة طاقم تحكيم كاميروني ، بقيادة الحكم الرئيسي آليوم نيان، بمساعدة مواطنيه نوبو الفيس و أومارو ساندا .

وبعد خوض جولتين، تتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما تأتي زيمبابوي في الصف الثاني ب4 نقاط، ثم بوتسوانا بنقطة واحدة، أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية التي كانت مبرمجة في 2021 بالكاميرون والمؤجلة إلى 2022 بسبب جائحة كورونا.

تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021: برنامج الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 لكرة القدم المقررة ابتداء من يوم الأربعاء الى غاية الثلاثاء القادم :

الأربعاء 11 نوفمبر

غينيا - التشاد (المجموعة الأولى)

موريتانيا - بوروندي (المجموعة الخامسة)

الرأس الأخضر - رواندا (المجموعة السادسة)

كينيا - جزر القمر (المجموعة السابعة)

السنغال - غينيا بيساو (المجموعة التاسعة)

ليبيا - غينيا الاستوائية (المجموعة العاشرة)

الخميس 12 نوفمبر

أوغندا - جنوب السودان (المجموعة الثانية)

بوركينافاسو- مالاوي (المجموعة الثانية)

غانا - السودان (المجموعة الثالثة)

الغابون - غامبيا (المجموعة الرابعة)

الكاميرون - الموزمبيق (المجموعة السادسة)

زامبيا - بوتسوانا (المجموعة الثامنة)

الجزائر - زيمبابوي (المجموعة الثامنة)

الكونغو - إسواتيني (المجموعة التاسعة)

كوت ديفوار - مدغشقر (المجموعة الحادية عشرة)

الجمعة 13 نوفمبر

مالي - ناميبيا (المجموعة الاولى)

جنوب إفريقيا - ساو تومي وبرنسيب (المجموعة الثالثة)

المغرب - إفريقيا الوسطى (المجموعة الخامسة)

تونس - تنزانيا (المجموعة العاشرة)

النيجر - إثيوبيا (المجموعة الحادية عشرة)

نيجيريا - سيراليون (المجموعة الثانية عشرة)

السبت 14 نوفمبر

جمهورية الكونغو الديمقراطية - أنغولا (المجموعة الرابعة)

مصر - الطوغو (المجموعة السابعة)

البنين - ليسوتو (المجموعة الثانية عشرة)

الأحد 14 نوفمبر

التشاد - غينيا (المجموعة الأولى)

بوروندي - موريتانيا (المجموعة الخامسة)

جزر القمر - كينيا (المجموعة السابعة)

غينيا بيساو - السنغال (المجموعة التاسعة)

غينيا الاستوائية - ليبيا (المجموعة العاشرة)

الإثنين 15 نوفمبر

مالاوي - بوركينافاسو (المجموعة الثانية)

جنوب السودان - أوغندا (المجموعة الثانية)

ساو تومي و برنسيب - جنوب إفريقيا (المجموعة الثالثة)

غامبيا - الغابون (المجموعة الرابعة)

الموزمبيق - الكاميرون (المجموعة السادسة)

زيمبابوي - الجزائر (المجموعة الثامنة)

بوتسوانا - زامبيا (المجموعة الثامنة)

إسواتيني - الكونغو (المجموعة التاسعة)

الثلاثاء 16 نوفمبر

ناميبيا - مالي (المجموعة الأولى)

السودان - غانا (المجموعة الثالثة)

أنغولا - جمهورية الكونغو الديموقراطية (المجموعة الرابعة)

إفريقيا الوسطى - المغرب (المجموعة الخامسة)

رواندا - الرأس الأخضر (المجموعة السادسة)

الطوغو - مصر (المجموعة السابعة)

تنزانيا - تونس (المجموعة العاشرة)

مدغشقر - كوت ديفوار (المجموعة الحادية عشرة)

إثيوبيا - النيجر (المجموعة الحادية عشرة)

سيراليون - نيجيريا (المجموعة الثانية عشرة)

ليسوتو - البنين (المجموعة الثانية عشرة).