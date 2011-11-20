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الرابطة الاولى (2020-2021): اتحاد العاصمة يقترح إعادة النظر في نظام المنافسة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 08:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الرابطة الاولى (2020-2021): اتحاد العاصمة يقترح إعادة النظر في نظام المنافسة

الجزائر - تقدمت إدارة اتحاد العاصمة بطلب رسمي للجهات الرسمية قصد إعادة النظر في نظام المنافسة القاضي بإجراء 38 جولة في إطار بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم موسم 2020-2021 حسب بيان أصدره يوم الثلاثاء النادي العاصمي.

وجاء في بيان اتحاد العاصمة : " نظرا للوضع المقلق بسبب عودة ظهور حالات كوفيد-19، ونظرا للأزمة المالية التي تمر بها غالبية الأندية الجزائرية ، نعتقد أنه من المستحيل إكمال البطولة لموسمها 2020-2021 من خلال لعب 38 مباراة".

وفي نفس السياق، اقترح النادي العاصمي في طلب رسمي تقدم به للجهات المسيرة لكرة القدم بمراجعة صيغة البطولة من خلال تجسيد نظام المنافسة بمجموعتين من 10 أندية لكل منهما (وسط-شرق، وسط-غرب) مع إجراء المباريات الفاصلة للقب و النزول الى القسم الثاني.

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واختارت غالبية أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بطولة كلاسيكية من 38 جولة، ضمن التغييرات التي عرفها نظام المنافسة الذي أقرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حيث تم طرح ثلاث صيغ على الأندية من أجل اختيار الأنسب، وهي منافسة كلاسيكية ب 38 جولة، وبطولة تتضمن مرحلة الذهاب ب 19 جولة دون إياب، وبطولة بمرحلة ذهاب ب 19 جولة متبوعة بدورة اللقب ( العشر الأوائل) ودورة تفادي السقوط.

ويرتقب أن تنطلق بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم في 28 نوفمبر الجاري حيث ستكون مسبوقة بمباراة الكأس الممتازة، المقرر إجراؤها يوم 21 نوفمبر بملعب 5 جويلية بين شباب بلوزداد و اتحاد العاصمة.

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الرابطة الاولى (2020-2021): اتحاد العاصمة يقترح إعادة النظر في نظام المنافسة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2020 08:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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