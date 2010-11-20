كرة السلة/الرابطة الافريقية : تأجيل الموسم الافتتاحي إلى سنة 2021

و صرح مدرب المجمع البترولي, سفيان بولحية --لواج-- قائلا:" لقد تلقت إدارة النادي مراسلة من المنظمين تؤكد فيه تأجيل دورة كيغالي التي كانت مبرمجة في شهر ديسمبر".
و اضاف مدرب المجمع : "بأنه لا يتوفر على معلومات حول التواريخ الجديدة للبطولة".
و كانت جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) قد تسببت في تأجيل انطلاق هذه المنافسة الجديدة التي كانت مقررة أولا في شهر مارس الماضي.
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بعدها اختار المنظمون, برمجة دورة في كيغالي في شهر ديسمبر, لكن تفاقم جائحة كورونا في إفريقيا, أدت إلى تأجيلها مرة اخرى إلى سنة 2021.
و تعتبر رابطة السلة الافريقية (بال), ثمرة شراكة بين الاتحاد الدولي للعبة (فيبا) و رابطة السلة الأمريكية, وهي رابطة محترفة جديدة تضم 12 ناديا من 12 بلدا افريقيا.