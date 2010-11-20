Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة السلة/الرابطة الافريقية : تأجيل الموسم الافتتاحي إلى سنة 2021

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 17:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
كرة السلة/الرابطة الافريقية : تأجيل الموسم الافتتاحي إلى سنة 2021

الجزائر- تم تأجيل الموسم الافتتاحي لرابطة كرة السلة الافريقية (بال) إلى سنة 2021 بعد أن كانت مقررة من 9 إلى 20 ديسمبر 2020 , حسب ما علم يوم الثلاثاء, لدى المجمع البترولي, ممثل الجزائر في هذه المنافسة.

و صرح مدرب المجمع البترولي, سفيان بولحية --لواج-- قائلا:" لقد تلقت إدارة النادي مراسلة من المنظمين تؤكد فيه تأجيل دورة كيغالي التي كانت مبرمجة في شهر ديسمبر".

و اضاف مدرب المجمع : "بأنه لا يتوفر على معلومات حول التواريخ الجديدة للبطولة".

و كانت جائحة كورونا فيروس (كوفيد-19) قد تسببت في تأجيل انطلاق هذه المنافسة الجديدة التي كانت مقررة أولا في شهر مارس الماضي.

اقرأ أيضا : كرة القدم / الرابطة الأولى: الإبقاء على تاريخ انطلاق الموسم يوم 28 نوفمبر

بعدها اختار المنظمون, برمجة دورة في كيغالي في شهر ديسمبر, لكن تفاقم جائحة كورونا في إفريقيا, أدت إلى تأجيلها مرة اخرى إلى سنة 2021.

و تعتبر رابطة السلة الافريقية (بال), ثمرة شراكة بين الاتحاد الدولي للعبة (فيبا) و رابطة السلة الأمريكية,  وهي رابطة محترفة جديدة تضم 12 ناديا من 12 بلدا افريقيا.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة السلة/الرابطة الافريقية : تأجيل الموسم الافتتاحي إلى سنة 2021
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 17:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.10

سكن : اعادة بعث المشاريع المتوقفة في اقرب وقت ممكن

20.11.10

المغرب يشن حاليا حربا الكترونية على كل ما هو جزائري أو صحراوي

20.11.10

دبلوماسي صحراوي يدعو الاتحاد الافريقي للوقوف في وجه التصعيد المغربي الخطير

20.11.10

قضية بنك الخليفة: 86 بالمائة من الأموال التي كانت مودعة ببنك خليفة لم يتم استعادتها

20.11.10

أزيد من 107 ألف عملية قيد وانشاء مؤسسات جديدة خلال ال 9 أشهر الأولى من 2020

20.11.10

التعاون المنجمي : عرقاب يتحادث مع سفير كندا بالجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

20.11.09

قضية خليفة بنك: الإنتهاء من استجواب جميع المتهمين في القضية

20.11.09

تمديد الحجر الصحي : ولاية الجزائر تعلن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية السابقة "

20.11.09

اللواء عبد الحميد غريس يمثل الفريق شنقريحة في أشغال الاجتماع ال12 لمبادرة "5+5 دفاع"

20.11.09

بشار : نحو مائة مشارك في البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس

20.11.09

حرائق الغابات بقوراية (تيبازة): تجنيد أزيد من 50 مختصا نفسانيا للتكفل بالمتضررين