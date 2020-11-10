اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية : انعقاد الجمعية العامة العادية في تاريخها المحدد يوم السبت

الجزائر - تنعقد الجمعية العامة العادية للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية في تاريخها المحدد يوم السبت 14 نوفمبر بالجزائر العاصمة, حسبما علم يوم الثلاثاء من الامين العام للهيئة الاولمبية.

واكد الامين العام "للكوا " رابح بوعريفي في تصريح ل"واج" ان "أشغال الجمعية العامة العادية لسنة 2019 تنعقد كما كانت محددة من قبل, يوم السبت المقبل بالجزائر العاصمة."

واعتبر بوعريفي ان المكان ( فندق الجزائر) الذي تم اختياره لعقد الجمعية العامة , يناسب هذا اللقاء حيث ان " كل الاجراءات الصحية متوفرة لحماية المشاركين من عدوى فيروس كورونا."

وجدير بالذكر انه بالإضافة الى دراسة الحصيلتين المالية والأدبية لموسم 2019 , سيتم انتخاب عضوين جديدين في المكتب التنفيذي , واحد منهما من العنصر النسوي.

وينتهي آخر اجال لإيداع ملفات الترشح غدا الخميس على الساعة 17سا ", حسبما أوضحه نفس المصدر.

وأداع اربعة مترشحين ملفاتهم للانضمام الى المكتب التنفيذي "للكوا" و يتعلق الامر ب : صوريا حداد (جيدو), فريال شويتر (دكتور في الطب) , فيروز ديح ( دولية سابقة في كرة السلة), الهادي مصاب ( رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع) وعزالدين جلول ( رئيس الاتحادية الجزائرية للشطرنج).