الاتحادية الجزائرية للتنس: تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية

الجزائر - أجلت أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية الجزائرية للتنس،- التي كان يفترض أن تخصص أشغالها لتنصيب لجان الترشيحات و الطعون و تسليم المهام، تحسبا للجمعية الانتخابية المقبلة -، إلى موعد لاحق، حسب ما علمته "واج" اليوم الثلاثاء لدى الهيئة الفدرالية.

وأوضح ذات المصدر أن جدول أعمال الجمعية، التي كانت مقررة آنفا ليوم السبت القادم، كان يتمثل في تعيين لجنة الانتخابات تحسبا للجمعية الانتخابية التي كانت ستمكن الرئيس المستقبلي من إنهاء العهدة الاولمبية 2017-2020.

و قالت الهيئة الفدرالية : "بالنظر إلى الوضعية الصحية التي تعيشها الجزائر حاليا، على غرار مختلف دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قررت الاتحادية تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية التي كانت مقررة ليوم السبت بالجزائر، بعد الحصول على ترخيص من المصالح المخولة بوزارة الشباب و الرياضة".

وتعرض رئيس الاتحادية المنتخب، محمد بسعد، نهاية سنة 2019، "للإقصاء المؤقت" من قبل الوزير السابق للشباب و الرياضة، رؤوف سليم برناوي بسبب "سوء التسيير".

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وتناوب ثلاثة رؤساء على خلافة بسعد -الذي انتخب على رأس الإتحادية سنة 2017-، بالنيابة، ويتعلق الأمر بكل من بوعلام حاج علي و محمد دحماني و محمد لازار حاليا.

تجدر الإشارة أن مسؤولا بوزارة الشباب والرياضة كان قد أعلم وكالة الأنباء الجزائرية يوم 16 أكتوبر الفارط برفع عقوبة ''الإيقاف المؤقت'' المسلطة على محمد بسعد و إعادته إلى منصبه. وحسب نفس المصدر، فإن "القرار الأولي كان تعسفيا ومبنيا على حجج غير قانونية''.