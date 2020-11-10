Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاتحادية الجزائرية للتنس: تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 13:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات
الاتحادية الجزائرية للتنس: تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية

الجزائر - أجلت أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية الجزائرية للتنس،- التي كان يفترض أن  تخصص أشغالها لتنصيب لجان الترشيحات و الطعون و تسليم المهام، تحسبا للجمعية الانتخابية المقبلة -، إلى موعد لاحق، حسب ما علمته "واج" اليوم الثلاثاء لدى الهيئة الفدرالية.

وأوضح ذات المصدر أن جدول أعمال الجمعية، التي كانت مقررة آنفا ليوم السبت القادم، كان يتمثل في تعيين لجنة الانتخابات تحسبا للجمعية الانتخابية التي كانت ستمكن الرئيس المستقبلي من إنهاء العهدة الاولمبية 2017-2020.

و قالت الهيئة الفدرالية : "بالنظر إلى الوضعية الصحية التي تعيشها الجزائر حاليا، على غرار مختلف دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قررت الاتحادية تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية التي كانت مقررة ليوم السبت بالجزائر، بعد الحصول على ترخيص من المصالح المخولة بوزارة الشباب و الرياضة".

وتعرض رئيس الاتحادية المنتخب، محمد بسعد، نهاية سنة 2019، "للإقصاء المؤقت" من قبل الوزير السابق للشباب و الرياضة، رؤوف سليم برناوي بسبب "سوء التسيير".

إقرأ أيضا: نس الطاولة: الموسم الجديد سيكون استثنائيا وقصيرا 

وتناوب ثلاثة رؤساء على خلافة بسعد -الذي انتخب على رأس الإتحادية سنة 2017-، بالنيابة، ويتعلق الأمر بكل من بوعلام حاج علي و محمد دحماني و محمد لازار حاليا.

تجدر الإشارة أن مسؤولا بوزارة الشباب والرياضة كان قد أعلم وكالة الأنباء الجزائرية يوم 16 أكتوبر الفارط برفع عقوبة ''الإيقاف المؤقت'' المسلطة على محمد بسعد و إعادته إلى منصبه. وحسب نفس المصدر، فإن "القرار الأولي كان تعسفيا ومبنيا على حجج غير قانونية''.

لكن منذ ذلك التاريخ، لم يعد بسعد لمنصبه ولم تعط أي تفاصيل حول هذا الموضوع.

كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحادية الجزائرية للتنس: تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 13:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.10

البرلمان العربي يطالب الاطراف الليبية الانخراط بجدية في الحوار لإنهاء سنوات من النزاع

20.11.10

مؤسسات ناشئة : تعزيز التعاون الثنائي محور محادثات السيد وليد مع سفيرة هولندا بالجزائر

20.11.10

رزيق يشارك في أشغال الندوة الوزارية الـ 11 للاتحاد من أجل المتوسط

20.11.10

شلالات واد البارد بسطيف : الجمال الأخاذ لموقع ساحر

20.11.10

وفاة عريقات: القضية الفلسطينية تفقد أحد أبرز المدافعين عن الحقوق التاريخية للفلسطينيين

20.11.10

فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر ابتداء من 13 نوفمبر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.09

قضية خليفة بنك: الإنتهاء من استجواب جميع المتهمين في القضية

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

20.11.09

تمديد الحجر الصحي : ولاية الجزائر تعلن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية السابقة "

20.11.09

اللواء عبد الحميد غريس يمثل الفريق شنقريحة في أشغال الاجتماع ال12 لمبادرة "5+5 دفاع"

20.11.09

حرائق الغابات بقوراية (تيبازة): تجنيد أزيد من 50 مختصا نفسانيا للتكفل بالمتضررين

20.11.09

بشار : نحو مائة مشارك في البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس