كاس أمم إفريقيا2021 (تصفيات): لاعب رابع من منتخب زيمبابوي يغيب عن مواجهة الجزائر

هاراري - يغيب لاعب وسط الميدان الهجومي ، مارشال مونيستي (ملعب رامس الفرنسي)، عن المواجهة المزدوجة التي تجمع منتخب بلاده زيمبابوي بنظيره الجزائري يومي 12و 16 نوفمبر الجاري، لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2021 ، حسب ما نقلته الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء.

وتعرض اللاعب (24) سنة ، للإصابة خلال المقابلة التي اقتنص فيها فريقه رامس، يوم الأحد لنقطة التعادل امام راسينغ لانس (4-4) لحساب الجولة العاشرة من البطولة الفرنسية .

واوضح موقع سوكر 24 المتخصص:" انّ غياب مونيستي، يعّد ضربة موجعة للمدرب زادرافكو لوغاروسيك، الذي يكون- حتما- قد بنى خطته على إشراك اللاعب في مواجهة الجزائر، لقدرة هذا الأخير على تنشيط اللعب الهجومي ".

و يعدّ هذا الغياب، الرابع في صفوف منتخب زيمبابوي بعد الإعلان في وقت سابق عن غياب كل من حارس المرمى مكوروفا تاتيندا (ميشيغان ستارز/الولايات المتحدة)، المدافع جيريرا تينداي (ديترويت سيتي/الولايات المتحدة) ووسط الميدان نكوبي بوتوليزوي (أمازولو/جنوب افريقيا).

و بالمقابل، التحق صبيحة اليوم الثلاثاء كل من نجم تشكيلة "المحاربين" تينو كادواير، مسجل الثنائية يوم الاحد في المواجهة التي جمعت فريقه أولمبيك ليون الفرنسي ضد نادي سانت اتيان (2-1)، و لاعب وسط ميدان نادي استون فيلا الانجليزي ، نكامبا، بمعسكر منتخب زيمبابوي الذي سيحلّ غدا الأربعاء بالجزائر .

ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم الخميس بملعب 5 جويلية بالعاصمة على الساعة 00ر20سا برسم الجولة الثالثة، قبل التنقل إلى هاراري يوم الاثنين لحساب الجولة الرابعة (00ر16 سا بتوقيت الجزائر).

بعد خوض جولتين، تتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما تأتي زيمبابوي في الصف الثاني ب4 نقاط، ثم بوتسوانا بنقطة واحدة، أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية التي كانت مبرمجة في 2021 بالكاميرون والمؤجلة إلى 2022 بسبب جائحة كورونا.