Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الدراجات (الجزائر): نحو إبرام اتفاق رعاية بين الاتحادية و القرض الشعبي الجزائري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 12:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية للدراجات، يوم الثلاثاء، أنها اقتربت من إبرام عقد رعاية مع القرض الشعبي الجزائري، لسنة 2021 .

وأوضح ذات المصدر، انّ هذا الاتفاق تمّ التوصل اليه، أمس الاثنين خلال جلسة عمل جمعت رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات خير الدين برباري بالرئيس المدير العام للبنك السيد محمد دحماني .

واستغل  برباري فرصة هذا اللقاء لتقديم الخطوط الرئيسية لبرنامج الاتحادية لسنة 2021 والذي يتمحور أساسا حول الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر، الطواف الدولي للجزائر وكأس أفريقيا للأمم التي ستجرى في مدينة وهران.

و اشار بيان الاتحادية انّ الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ، قد أبدى إعجابه ببرنامج الاتحادية و أكد لبرباري استعداد البنك لمرافقة الاتحادية في منافساتها ذات البعد الدولي .

وخلص البيان، إلى الإشارة أنّ الوثيقة النهائية لهذا العقد ستبرم و تقدم في الإيام المقبلة بعد التشاور بين الأطراف المعنية في البنك والهيئة الفدرالية .

كلـمات مفتـاحيــة :
الدراجات (الجزائر): نحو إبرام اتفاق رعاية بين الاتحادية و القرض الشعبي الجزائري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 12:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.10

وفاة صائب عريقات: القضية الفلسطينية تفقد أحد أبرز المدافعين عن الحقوق التاريخية للشعب…

20.11.10

فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر ابتداء من 13 نوفمبر

20.11.10

الاتحادية الجزائرية للتنس: تأجيل الجمعية العامة الاستثنائية

20.11.10

سكيكدة: فتح تحقيق في ندرة الأكسجين بمصلحة كوفيد-19 بمستشفى القل

20.11.10

كاس أمم إفريقيا2021 (تصفيات): لاعب رابع من منتخب زيمبابوي يغيب عن مواجهة الجزائر

20.11.10

تعديل الدستور: الاعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء اليوم الثلاثاء

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.09

تمديد الحجر الصحي : ولاية الجزائر تعلن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية السابقة "

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

20.11.09

عمار بلحيمر: زمن الوصاية على الإعلام قد ولى

20.11.09

قضية خليفة بنك: الإنتهاء من استجواب جميع المتهمين في القضية

20.11.09

برج بوعريريج: إخماد حريق مهول داخل مخزن للمواد الأولية لمصنع صناعة الثلاجات و المكيفات…

20.11.09

بسكرة : 5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي عقبة