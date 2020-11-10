الدراجات (الجزائر): نحو إبرام اتفاق رعاية بين الاتحادية و القرض الشعبي الجزائري

الجزائر - أعلنت الاتحادية الجزائرية للدراجات، يوم الثلاثاء، أنها اقتربت من إبرام عقد رعاية مع القرض الشعبي الجزائري، لسنة 2021 .

وأوضح ذات المصدر، انّ هذا الاتفاق تمّ التوصل اليه، أمس الاثنين خلال جلسة عمل جمعت رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات خير الدين برباري بالرئيس المدير العام للبنك السيد محمد دحماني .

واستغل برباري فرصة هذا اللقاء لتقديم الخطوط الرئيسية لبرنامج الاتحادية لسنة 2021 والذي يتمحور أساسا حول الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر، الطواف الدولي للجزائر وكأس أفريقيا للأمم التي ستجرى في مدينة وهران.

و اشار بيان الاتحادية انّ الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري ، قد أبدى إعجابه ببرنامج الاتحادية و أكد لبرباري استعداد البنك لمرافقة الاتحادية في منافساتها ذات البعد الدولي .

وخلص البيان، إلى الإشارة أنّ الوثيقة النهائية لهذا العقد ستبرم و تقدم في الإيام المقبلة بعد التشاور بين الأطراف المعنية في البنك والهيئة الفدرالية .