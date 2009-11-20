Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم / الرابطة الأولى: الإبقاء على تاريخ انطلاق الموسم يوم 28 نوفمبر

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 19:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
كرة القدم / الرابطة الأولى: الإبقاء على تاريخ انطلاق الموسم يوم 28 نوفمبر

الجزائر - تم الإبقاء على تاريخ انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, للموسم الرياضي الجديد 2020-2021, في يوم 28 نوفمبر الجاري, حسبما علمته "وأج"  يوم الاثنين من رابطة كرة القدم المحترفة.

وتم تأكيد تاريخ انطلاق المنافسة المحلية يوم الاثنين عقب إعلان الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" رزنامة منافستي رابطة الأبطال و كأس الكونفدرالية, التي تشهد مشاركة أربعة أندية جزائرية: شباب بلوزداد ومولودية الجزائر (رابطة الأبطال), و وفاق سطيف و شبيبة القبائل (كأس الكونفدرالية).

اقرأ أيضا : الرابطة الأولى لكرة القدم: "يمكن للبطولة أن تنطلق ولكن بمراعاة شروط محددة"

من جانب آخر, تأكد الإبقاء على لقاء كأس السوبر الجزائري 2018-2019 بين شباب بلوزداد (بطل الجزائر) واتحاد الجزائر (الفائز بكأس الجزائر) بتاريخ 21 نوفمبر الحالي, شريطة الحصول على موافقة مصالح الوزارة الأولى, حسب المصدر ذاته.

كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم / الرابطة الأولى: الإبقاء على تاريخ انطلاق الموسم يوم 28 نوفمبر
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 19:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.09

حركة تغيير لمدراء المتاحف العمومية عبر عدة ولايات

20.11.09

كرة القدم / الرابطة الأولى: الإبقاء على تاريخ انطلاق الموسم يوم 28 نوفمبر

20.11.09

برج بوعريريج: إخماد حريق مهول داخل مخزن للمواد الأولية لمصنع صناعة الثلاجات و المكيفات…

20.11.09

جزر كناري : "أطماع المغرب التوسعية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة"

20.11.09

الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة

20.11.09

الجامعة العربية تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.05

مشروع قانون المالية 2021 : تسخير ميزانية بأكثر من 16 مليار دينار لقطاع التجارة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.05

وضع مخطط استعجالي فوري لاحتواء انتشار وباء كورونا

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع