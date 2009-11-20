كرة القدم / الرابطة الأولى: الإبقاء على تاريخ انطلاق الموسم يوم 28 نوفمبر

وتم تأكيد تاريخ انطلاق المنافسة المحلية يوم الاثنين عقب إعلان الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" رزنامة منافستي رابطة الأبطال و كأس الكونفدرالية, التي تشهد مشاركة أربعة أندية جزائرية: شباب بلوزداد ومولودية الجزائر (رابطة الأبطال), و وفاق سطيف و شبيبة القبائل (كأس الكونفدرالية).
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من جانب آخر, تأكد الإبقاء على لقاء كأس السوبر الجزائري 2018-2019 بين شباب بلوزداد (بطل الجزائر) واتحاد الجزائر (الفائز بكأس الجزائر) بتاريخ 21 نوفمبر الحالي, شريطة الحصول على موافقة مصالح الوزارة الأولى, حسب المصدر ذاته.