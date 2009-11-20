كرة القدم / الرابطة الأولى: الإبقاء على تاريخ انطلاق الموسم يوم 28 نوفمبر

الجزائر - تم الإبقاء على تاريخ انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, للموسم الرياضي الجديد 2020-2021, في يوم 28 نوفمبر الجاري, حسبما علمته "وأج" يوم الاثنين من رابطة كرة القدم المحترفة.

وتم تأكيد تاريخ انطلاق المنافسة المحلية يوم الاثنين عقب إعلان الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" رزنامة منافستي رابطة الأبطال و كأس الكونفدرالية, التي تشهد مشاركة أربعة أندية جزائرية: شباب بلوزداد ومولودية الجزائر (رابطة الأبطال), و وفاق سطيف و شبيبة القبائل (كأس الكونفدرالية).

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من جانب آخر, تأكد الإبقاء على لقاء كأس السوبر الجزائري 2018-2019 بين شباب بلوزداد (بطل الجزائر) واتحاد الجزائر (الفائز بكأس الجزائر) بتاريخ 21 نوفمبر الحالي, شريطة الحصول على موافقة مصالح الوزارة الأولى, حسب المصدر ذاته.