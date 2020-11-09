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الرابطة الأولى/مولودية وهران : استبعاد المدافع هشام بلقروي

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 18:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

وهران - قررت إدارة مولودية وهران استبعاد مدافعها الأوسط الجديد هشام بلقروي "لأسباب انضباطية", حسب ما علم يوم الاثنين من هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

و اتهمت إدارة ''الحمراوة'' اللاعب, الذي تقمص الموسم الفارط ألوان اتحاد الجزائر قبل أن يتم فسخ عقده بالتراضي, "بتحريض زملائه على الإضراب عن التدريبات للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية", يضيف نفس المصدر.

ولم يعترف الدولي السابق, الذي حرر ضده مدرب الفريق برنار كازوني والمدير الرياضي عمر بلعطوي "تقريرا ثقيلا", بقرار الإدارة الوهرانية, حسب ما أفاد به وكيل أعماله, مضيفا أنه يصف القرار ''بالتعسفي" و أنه سيلجأ إلى لجنة المنازعات في حال ما إذا تم منعه من التدرب مع زملائه, سيما و أنه يملك عقدا لموسمين كاملين.

ويعتبر اللاعب صاحب ال29 عاما من بين عديد العناصر التي تدعمت بها تشكيلة المولودية خلال فترة التحويلات الصيفية المنصرمة بعد تسلم الطيب محياوي رئاسة النادي.

جدير بالذكر أن بلقروي, الذي يعد من أبناء وهران, لعب لعدة فرق وطنية و أجنبية ومن بينها ناديا العاصمة التونسية الترجي التونسي والنادي الإفريقي.

من جهة أخرى, من المرتقب أن تشرع المولودية في الأيام المقبلة في تربص ثان بوهران بعدما أنهت في نهاية الأسبوع المنصرم تربصها الأول بتلمسان والذي تخللته مباراتان وديتان أمام رديف الوداد المحلي وفريقه الأول.

كما سيجري أشبال المدرب كازوني غدا الثلاثاء مباراة ودية أخرى أمام فريق الناحية العسكرية الثانية بملعب "أحمد زبانة" بوهران, في إطار استعداداتهم لبطولة الموسم الجديد المقرر انطلاقها يوم 28 نوفمبر الجاري.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى/مولودية وهران : استبعاد المدافع هشام بلقروي
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 18:35     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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