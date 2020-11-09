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الجزائر: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بتيكجدة /الاتحادية/

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 17:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرات

الجزائر - يواصل المنتخب الجزائري أكابر (رجال) تربصه التحضيري بالمركز الوطني للرياضة والتسلية بتيكجدة (البويرة) الذي شرع فيه في ال31 من أكتوبر وذلك إلى غاية  20 من شهر نوفمبر, حسب ما نشرته الاتحادية الجزائرية للجيدو يوم الاثنين على صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وكتبت الهيئة الفدرالية : ''قررت المديرية الفنية للاتحادية بالتنسيق مع اللجنة الطبية الوطنية بمواصلة التربص التحضيري. ويأتي هذا القرار على خلفية التزايد المستمر لعدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد عبر مختلف مناطق الوطن وكذلك حفاظا على سلامة رياضيينا''.

للعلم, فإن الفريق الوطني الذي يحضر العديد من التظاهرات الدولية من بينها المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021, مكون من 13 مصارعا بقيادة المدرب الوطني عمار بن يخلف والمحضر البدني ناصر مزين.

ومعلوم أنه تم اكتشاف حالة واحدة لفيروس كورونا في المنتخب الوطني وذلك خلال امتحان الكشف الذي جرت وقائعه في ال31 من شهر اكتوبر.

آخر تعديل على الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 17:36
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الجزائر: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بتيكجدة /الاتحادية/
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 17:18     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرة   شارك

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