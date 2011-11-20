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تصفيات كأس افريقيا-2021 : غياب ثلاثة لاعبين من منتخب زيمبابوي عن مباراتي الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 15:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرات

هراري - سيكون منتخب زيمبابوي لكرة القدم منقوصا من خدمات ثلاثة عناصر خلال مباراتيه أمام الجزائر المقررتين يومي 12 و 16 نوفمبر في اطار الجولتين الثالثة والرابعة (المجموعة الثامنة) من التصفيات المؤهلة الى كأس افريقيا للأمم-2021, حسب ما كشفته يوم الاثنين الصحافة المحلية.

ويتعلق الأمر بكل من حارس المرمى مكوروفا تاتيندا (ميشيغان ستارز/الولايات المتحدة), المدافع جيريرا تينداي (ديترويت سيتي/الولايات المتحدة) ووسط الميدان نكوبي بوتوليزوي (أمازولو/جنوب افريقيا).

وحسب ذات المصادر, فإن اللاعبين اللذين ينشطان في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتمكنا من المجيء بسبب القيود المفروضة على السفر على إثر جائحة كورونا, فيما يغيب نكوبي بوتوليزوي بعد معاناته من إصابة.

وسيلتحق منتخب "المحاربين" اليوم الاثنين بمقر تجمع الفريق بالعاصمة هراري, سيما اللاعبون الذين ينشطون في أوروبا, بحضور 21 عنصرا من بين ال24 ممن تلقوا الدعوة من المدرب زدرافكو لوغاروسيتش.

ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم الخميس بملعب 5 جويلية بالعاصمة على الساعة 00ر20 برسم الجولة الثالثة, قبل التنقل الى هراري يوم الاثنين لحساب الجولة الرابعة (سا 00ر16 بتوقيت الجزائر).

بعد خوض جولتين, تتصدر الجزائر المجموعة الثامنة ب6 نقاط, فيما تأتي زيمبابوي في الصف الثاني ب4 نقاط, ثم بوتسوانا بنقطة واحدة, أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني الى النهائيات القارية التي كانت مبرمجة في 2021 بالكاميرون والمؤجلة الى 2022 بسبب  جائحة كورونا.

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تصفيات كأس افريقيا-2021 : غياب ثلاثة لاعبين من منتخب زيمبابوي عن مباراتي الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 15:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرة   شارك

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