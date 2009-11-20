تصفيات كأس أمم افريقيا 2021: بلماضي مرتاح لأرضية ملعب 5 جويلية قبل لقاء الجزائر- زيمبابوي

الجزائر - أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي رضاه على أرضية ملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) التي ستحتضن لقاء الخضر أمام زيمبابوي يوم الخميس (الساعة 00ر20) ضمن فعاليات الجولة الثالثة (المجموعة الثامنة) من تصفيات كأس أمم افريقيا 2021.

وقال بلماضي لموقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف): ''لقد لاحظنا أنهم أحسنوا العمل (الفريق المتخصص في صيانة ومتابعة الأرضية). عدم إجراء لقاءات سهل عمل المهندسين من أجل تقديم أرضية رائعة ونحن نعترف بأنهم عملوا بطريقة جيدة وهذا أمر في غاية الأهمية. لا أعتقد بأننا سنتدرب هنا (أرضية 5 جويلية) لأنني أفضل إجراء آخر حصة بسيدي موسى''.

وتفقد جمال بلماضي أرضية الملعب رفقة ثلاثة أعضاء من الطاقم الفني، ويتعلق الأمر بـعزيز بوراس، زهير بن سديرة ومجيد بوقرة. كما تمت زيارة غرف تغيير الملابس -التي تم تجديدها مؤخرا- قبل أن يقع الخيار على الغرف القريبة من الملعب.

وقال أيضا الناخب الوطني: ''غياب الجماهير، إنه شيء مؤلم. كنا نرغب في خوض اللقاء بحضور جماهيرنا لأنهم جزء من مخططنا ونحن ندرك حبهم للفريق. علنيا احترام الوضعية الحالية. أعلم بأنهم سيحضرون عبر التلفاز من أجل مساندتنا''.

ويعود المنتخب الجزائري لكرة القدم لأجواء اللقاءات الرسمية ابتداء من اليوم الاثنين بمناسبة التربص التحضيري المبرمج بالمركز التقني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة) الذي يسبق المواجهة المزدوجة أمام منتخب زيمبابوي.

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ويتواجد في قائمة بلماضي 18 لاعبا من أصل 24 توجوا باللقب القاري.

ويستضيف الفريق الوطني نظيره الزيمبابوي يوم الخميس بملعب "5 جويلية" الأولمبي بالجزائر العاصمة على الساعة 00ر20، قبل أن يشد الرحال الى هراري لملاقاة "المحاربين" يوم الاثنين 16 نوفمبر على الساعة 00ر16 (بتوقيت الجزائر).

وتتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط متبوعة بزيمبابوي (4 ن) وبوتسوانا (نقطة واحدة)، أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد.

ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني إلى النهائيات الإفريقية التي تأجلت الى 2022 بالكاميرون بسبب جائحة كورونا.