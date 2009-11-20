تصفيات كأس أمم افريقيا-2021 : ''الخضر'' يستعدون للعودة لأجواء المنافسة الرسمية

الجزائر - يعود المنتخب الجزائري لكرة القدم لأجواء اللقاءات الرسمية ابتداء من اليوم الاثنين بمناسبة التربص التحضيري المبرمج بالمركز التقني لسيدي موسى (الجزائر العاصمة) الذي يسبق المواجهة المزدوجة أمام منتخب زيمبابوي، يومي 12 و 16 نوفمبر وذلك ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس افريقيا للأمم 2021.

وخاض رفقاء بغداد بونجاح في شهر أكتوبر الفارط لقاءين وديين أمام المنتخب النيجيري بالنمسا (فوز 1-0) و ضد المكسيك (تعادل 2-2) بهولندا.

وطال انتظار المنتخب الوطني كي يعود للمنافسة الرسمية والدفاع على لقبه القاري -المتوج به على الأراضي المصرية في صيف 2019- وذلك بعد أن استأنف في شهر نوفمبر 2019 تصفيات النسخة القادمة من كأس افريقيا بفوز عريض أمام زامبيا (5-0) بالبليدة، قبل الإطاحة بالمضيف البوتسواني (1-0) بغابورون.

ولكن فيروس كورونا المستجد غير مجريات التصفيات و أجل اللقاءات الرسمية ''للخضر'' لمدة 12 شهرا، وهذا ما سيدفع أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي للعب من أجل الفوز وضمان الزاد الكامل من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل مبكرا.

وتحسبا لهذه المواجهة المزدوجة، استدعى الناخب الوطني قائمة تضم 24 لاعبا والتي اعتبرها أغلب المتتبعين ''جد منسجمة ومتوازنة''. وسجلت القائمة عودة كل من المدافع المحوري جمال بلعمري، الذي حقق بداية قوية مع ناديه الجديد أولمبيك ليون الفرنسي، ولاعب الوسط الهجومي، آدم وناس (كالياري/ايطاليا)، في حين تلقى المهاجم الجديد لنادي نيم الفرنسي، كريم عريبي، أول دعوة له للالتحاق بصفوف "الخضر".

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من جهة أخرى، سيغيب المدافع الدولي لنادي نيس (الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم)، يوسف عطال، عن المواجهتين المقبلتين بعد اصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19). ومن أجل تعويضه، استدعي مدافع النادي الافريقي التونسي، حسين بن عيادة (28 سنة)، من طرف بلماضي. وكان بن عيادة قد أستدعي في وقت سابق "للخضر" دون أن يلعب أي لقاء.

كما يغيب عن القائمة كل من الدولي يوسف بلايلي الذي التحق أول أمس السبت بنادي قطر القطري لموسمين في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وكذا المهاجم إسلام سليماني بسبب نقص المنافسة مع ليستر سيتي الانجليزي. نفس الشيء بالنسبة لهشام بوداوي، وسط ميدان نادي نيس، الذي يواجه منافسة كبيرة في منصبه.

ويتواجد في قائمة بلماضي 18 لاعبا من أصل 24 توجوا باللقب القاري. ويستضيف الفريق الوطني نظيره الزيمبابوي يوم الخميس بملعب "5 جويلية" الأولمبي بالجزائر العاصمة على الساعة 00ر20، قبل أن يشد الرحال الى هراري لملاقاة "المحاربين" يوم الاثنين 16 نوفمبر على الساعة 00ر16 )بتوقيت الجزائر).

وتتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط متبوعة بزيمبابوي (4 ن) وبوتسوانا (نقطة واحدة)، أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد.

ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني إلى النهائيات الإفريقية التي تأجلت الى 2022 بالكاميرون بسبب جائحة كورونا.