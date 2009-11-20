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الرابطة الأولى (تحضيرات):  تعادل اتحاد الجزائر وشبيبة سكيكدة في اللقاء الودي  (1-1)

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 08:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تعادل فريقا اتحاد العاصمة  وشبيبة سكيكدة بنتيجة 1-1 ( الشوط الاول: 1-0)، اليوم الاحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما بملعب زرالدة ( الجزائر العاصمة)، تحسبا لانطلاق بطولة الرابطة الأولى  لكرة القدم، المقررة في 28 نوفمبر.

وسجل هدفي المقابلة كل من  محيوس (د 16) لاتحاد العاصمة، فيما عدل مرزوقي النتيجة لشبيبة سكيكدة في الدقيقة ال62 من عمر اللقاء عن طريق ضربة جزاء .

وهذه المباراة الودية الثانية لتشكيلة " الاحمر والاسود"، بعد تلك التي  لعبتها، ضد شبيبة الساورة (0-0)، بينما الغي لقاءان آخران ، امام بارادو واتحاد بسكرة ، بسبب اكتشاف حالات فيروس كورونا (كوفيد- 19)في صفوف النادي العاصمي.

ونفس الشيء بالنسبة لفريق شبيبة سكيكدة الذي لعب مباراته التحضيرية الثانية، امام سريع غليزان وانهزم فيها 2-1 .

وتتنقل شبيبة سكيكدة خلال الجولة 1 من بطولة  الرابطة 1 الى مدينة بسكرة لملاقاة الاتحاد المحلي ، فيما يستضيف اتحاد الجزائر  نظيره وفاق سطيف بملعب عمار حمادي.

ومن المقرر ان يخوض " أبناء سوسطارة " خمس مباريات ودية ، قبل انطلاق الموسم الجديد،  بتنشيط كأس الجزائر الممتازة ، المبرمجة في 21 نوفمبر، امام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية ( الجزائر العاصمة).

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الرابطة الأولى (تحضيرات):  تعادل اتحاد الجزائر وشبيبة سكيكدة في اللقاء الودي  (1-1)
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 08:28     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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