الرابطة الأولى (تحضيرات):  تعادل اتحاد الجزائر وشبيبة سكيكدة في اللقاء الودي  (1-1)

وسجل هدفي المقابلة كل من محيوس (د 16) لاتحاد العاصمة، فيما عدل مرزوقي النتيجة لشبيبة سكيكدة في الدقيقة ال62 من عمر اللقاء عن طريق ضربة جزاء .
وهذه المباراة الودية الثانية لتشكيلة " الاحمر والاسود"، بعد تلك التي لعبتها، ضد شبيبة الساورة (0-0)، بينما الغي لقاءان آخران ، امام بارادو واتحاد بسكرة ، بسبب اكتشاف حالات فيروس كورونا (كوفيد- 19)في صفوف النادي العاصمي.
ونفس الشيء بالنسبة لفريق شبيبة سكيكدة الذي لعب مباراته التحضيرية الثانية، امام سريع غليزان وانهزم فيها 2-1 .
وتتنقل شبيبة سكيكدة خلال الجولة 1 من بطولة الرابطة 1 الى مدينة بسكرة لملاقاة الاتحاد المحلي ، فيما يستضيف اتحاد الجزائر نظيره وفاق سطيف بملعب عمار حمادي.
ومن المقرر ان يخوض " أبناء سوسطارة " خمس مباريات ودية ، قبل انطلاق الموسم الجديد، بتنشيط كأس الجزائر الممتازة ، المبرمجة في 21 نوفمبر، امام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية ( الجزائر العاصمة).