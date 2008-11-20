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تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 - الجزائر: بن عيادة يعوض عطال المصاب بكوفيد-19

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 18:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر - استدعي مدافع النادي الافريقي التونسي, حسين بن عيادة, من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي, تحسبا للمواجهتين المقررتين أمام زيمبابوي يومي 12 و 16 نوفمبر لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا-2021, لتعويض يوسف عطال المصاب بفيروس كورونا, حسب ما علم يوم الأحد من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

و استدعي بن عيادة (28 سنة) في وقت سابق "للخضر" دون أن يلعب أي لقاء. و كان ابن مدينة وهران قد التحق بالنادي الافريقي خلال الصائفة الماضية بعقد لمدة موسمين, قادما إليه من شباب قسنطينة.

من جهة أخرى, التحق المدرب الوطني اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, تحسبا لبداية التربص المقرر غدا الاثنين بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم الخميس بملعب "5 جويلية" بالجزائر (سا 00ر20) قبل التنقل إلى هاراري يوم الاثنين 16 نوفمبر (سا 00ر16 بتوقيت الجزائر) لمواجهة "المحاربين".

عشية الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة, تحتل الجزائر المركز الأول بمجموع 6 نقاط أمام على التوالي زيمبابوي (4 ن), بوتسوانا (1 ن) و زامبيا (0 ن). ويتأهل الأولان عن المجموعة للمرحلة النهائية لكان-2021 بالكاميرون و التي تأجلت إلى 2022 بسبب جائحة كورونا.

آخر تعديل على الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 18:50
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تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 - الجزائر: بن عيادة يعوض عطال المصاب بكوفيد-19
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 18:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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