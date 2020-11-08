الكرة الطائرة / البطولة الوطنية : تأجيل استئناف المنافسة

الجزائر - تم تأجيل استئناف البطولات الوطنية للكرة الطائرة لموسم 2019-2020, التي كانت مقررة لشهر يناير 2021, إلى موعد لاحق بسبب الوضعية الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19), حسب ما علم يوم الأحد لدى الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.

و أوضح رئيس الهيئة الاتحادية, مصطفى لموشي ل/واج قائلا : "إلى غاية اليوم, لم نتلق موافقة وزارة الشباب والرياضة لاستئناف التدريبات. لقد برمجنا استئناف البطولة في شهر يناير المقبل, لكن على ضوء الوضعية الصحية الحالية, يستحيل العودة للمنافسة في هذا التاريخ".

و كانت كل البطولات الوطنية للكرة الطائرة قد علقت منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

و أضاف لموشي يقول: "تبقى الأندية بحاجة إلى شهرين من التحضيرات, حتى تكون في كامل استعدادها بدنيا, بعد فترة طويلة بدون منافسة. لو نتلقى الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات حتى شهر ديسمبر, فإنه يمكن استئناف البطولة بداية شهر مارس على أقصى تقدير. و في حالة العكس, سنكون مضطرين لتأجيلها مرة أخرى".

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ويتمسك رئيس اتحادية الكرة الطائرة كثيرا بإكمال موسم 2019-2020. لكنه يقول: "إذا لم نتمكن من العودة للمنافسة إلى غاية يونيو 2021, سنكون مرغمين على انهائها رسميا, وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة جدا على الكرة الطائرة الجزائرية".