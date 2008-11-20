تصفيات كأس إفريقيا-2021: عطال يصاب بكورونا ويغيب عن المواجهتين أمام زيمبابوي

باريس- سيغيب المدافع الدولي الجزائري لنادي نيس (الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم) عن المواجهتين المقررتين أمام زيمبابوي يومي 12 و 16 نوفمبر لحساب الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا-2021 للأمم, بعد اصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19), حسب ما أوردته يوم الأحد يومية نيس-ماتان.

و يوضح نفس المصدر: "اجرى مدافع +جيم+ اختبارا لكوفيد-19 كان ايجابيا و تم وضعه في الحجر الصحي. و كان اللاعب قد دخل احتياطيا في براغ (يوم الخميس في منافسة أوروبا ليغ)".

وسيغيب عطال أيضا عن اللقاء المحلي المقرر عشية الأحد (سا 00ر17) أما موناكو لحساب الجولة العاشرة للبطولة الفرنسية.

و كان عطال قد ضيع اللقاءين الوديين شهر أكتوبر الماضي أمام نيجيريا (1-0) و المكسيك (2-2) بسبب الإصابة, وسيبقى مطالبا بالانتظار للعودة لصفوف "الخضر" رغم أنه كان ضمن قائمة ال24 لاعبا التي كشفت عنها مساء أمس السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

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ويستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم الخميس بملعب "5 جويلية" بالجزائر (سا 00ر20) قبل التنقل إلى هاراري يوم الاثنين 16 نوفمبر (سا 00ر16 بتوقيت الجزائر) لمواجهة "المحاربين".

بعد الجولة الثانية للمجموعة الثامنة, تحتل الجزائر المركز الأول بمجموع 6 نقاط أمام على التوالي زيمبابوي (4 ن), بوتسوانا (1 ن) و زامبيا (0 ن). ويتأهل الأولان عن المجموعة للمرحلة النهائية لكان-2021 بالكاميرون و التي تأجلت إلى 2022 بسبب جائحة كورونا.