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كأس الكونفدرالية : وفاق سطيف و شبيبة القبائل معفيان من الدور التمهيدي

  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 14:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 31 مرات

القاهرة - سيكون ممثلا الجزائر في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, وفاق سطيف و شبيبة القبائل, معفيان من الدور التمهيدي للمنافسة التي ستسحب قرعتها الاثنين ابتداء من الساعة 00ر11 بتوقيت الجزائر.

وبالإضافة إلى ممثلي الجزائر, سيشمل الإعفاء من هذا الدور 11 فريقا, ويتعلق الأمر بكل من: النجم الساحلي (تونس), هلال عبيد (السودان), نهضة بركان (المغرب), بيراميدز (مصر), أهلي طرابلس (ليبيا), سان بيدرو (كوت ديفوار), نادي صونغو (الموزمبيق), أورلاندو بيراتس (جنوب افريقيا), فريق المدرسة العليا (البنين), موتيما بيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) و كامبالا سيتي (أوغندا).

بالمقابل, سيكون ممثلا الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية (شباب بلوزداد و مولودية الجزائر) معنيان بمقابلات الدور التمهيدي, على عكس الترجي الرياضي (تونس), تي بي مازيمبي وفيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية), الأهلي والزمالك (مصر), الرجاء و الوداد البيضاوي (المغرب), حورويا كوناكري (غينيا), صن داونز (جنوب افريقيا) و بريميرو دي اغوستو (أنغولا) التي أعفتها الكونفدرالية الافريقية.

وتجدر الإشارة أن مقابلة نهائي رابطة الأبطال لموسم 2019-2020 ستلعب يوم 27 نوفمبر بملعب برج العرب بالإسكندرية بين الأهلي و الزمالك.

ومعلوم أن لقب كأس الكونفدرالية عاد لفريق نهضة بركان المغربي, الذي توج لأول مرة في تاريخه بعد تفوقه على منافسه بيراميدز المصري بنتيجة 1-0.

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كأس الكونفدرالية : وفاق سطيف و شبيبة القبائل معفيان من الدور التمهيدي
  أدرج يـوم : الأحد, 08 تشرين2/نوفمبر 2020 14:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 31 مرة   شارك

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