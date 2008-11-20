تصفيات كأس افريقيا للأمم-2021 : بلماضي يكشف عن قائمة الـ24 لاعبا تحسبا لمواجهة زيمبابوي

الجزائر - كشف مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، اليوم السبت، عن قائمة تضم 24 لاعبا تحسبا للمباراتين المقررتين أمام زيمبابوي والمبرمجتين يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري، برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الثامنة، من التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم 2021 المؤجلة الى 2022.

وسجلت القائمة التي نشرها الموقع الرسمي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عودة كل من المدافع المحوري جمال بلعمري، الذي حقق بداية قوية مع ناديه الجديد أولمبيك ليون الفرنسي، والوسط الهجومي، آدم وناس (كالياري/ ايطاليا).

في حين تلقى المهاجم الجديد لنادي نيم الفرنسي، كريم عريبي، أول دعوة له للالتحاق بصفوف "الخضر".

ويستضيف الفريق الوطني، الذي خاض لقاءين وديين أمام نيجيريا (فوز 1-0) والمكسيك (2-2) أكتوبر الفارط، نظيره الزيمبابوي يوم الخميس 12 نوفمبر بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة على الساعة (00ر20)، قبل أن يشد الرحال الى هراري لملاقاة "الواريورز" يوم الاثنين 16 نوفمبر على الساعة (00ر16 بتوقيت الجزائر).

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وتتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط متبوعة بزيمبابوي (4 ن) وبوتسوانا (نقطة واحدة) أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد.

ويتأهل المنتخبان اللذان يحتلان كلا من المركز الأول والثاني إلى النهائيات الإفريقية.

قائمة الـ24 لاعبا:

حراسة المرمى: عز الدين دوخة (الرائد/السعودية)، رايس مبولحي (الاتفاق/السعودية) الكسندر اوكيدجة (ميتز/فرنسا)الدفاع: محمد فارس (لازيو/ ايطاليا)، يوسف عطال (اولمبيك نيس/ فرنسا)، عيسى ماندي (بيتيس/ اسبانيا)، جمال بلعمري (أولمبيك ليون/ فرنسا)، رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ/ المانيا)، مهدي تاهرات (أبها/ السعودية)، رضا حلايمية

(بييرشوت/ بلجيكا).

وسط الميدان: فريد بولحية (ميتز/ فرنسا)، مهدي عبيد (نانت/ فرنسا)، مهدي زرقان (بوردو/فرنسا)، سفيان فغولي (غالاتاسراي/ تركيا)، عدلان قديورة (الغرافة/ قطر)، اسماعيل بن ناصر (ميلان/ ايطاليا)، هريس بلقبلة (ملعب بريست/ فرنسا).

الهجوم: يسين براهيمي (الريان/قطر)، رياض محرز (مانشستر سيتي/ انجلترا)، آدم وناس (كالياري/ ايطاليا)، سعيد بن رحمة (ويست هام/ انجلترا)، بغداد بونجاح (السد/ قطر)، أندي ديلور (مونبيليي/ فرنسا)، كريم عريبي (اولمبيك نيم/ فرنسا).