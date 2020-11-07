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الاتحادية الجزائرية تنس الطاولة: تأجيل الاجتماع التقني الوطني إلى موعد لاحق 

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 17:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرات
الاتحادية الجزائرية تنس الطاولة: تأجيل الاجتماع التقني الوطني إلى موعد لاحق 

الجزائر - تأجل المجمع التقني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة الطاولة الذي كان مقررا انعقاده اليوم السبت 7 نوفمبر، إلى موعد لاحق نظرا "للتطورات الأخيرة المقلقة" لوباء كورونا كوفيد-19 ، حسبما أعلنته الهيئة الفدرالية في بيان لها.

وكان الاجتماع التقني -المدرج في برنامج عمل الاتحادية لسنة 2020- مخصصا ل16 مديرا فرعيا تقنيا لأندية القسم الأول، 28  مديرا تقنيا للرابطات الولائية المنخرطة والنشطة، المدربين الوطنيين الثمانية الناشطين لمختلف الفئات، المدراء المنهجيين الثلاثة للاتحادية الجزائرية لتنس الطاولة والطبيب الفدرالي، إضافة إلى "الكفاءات" المتواجدة في هذا الاختصاص والمدعوة من طرف الهيئة الفدرالية . 

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   ودعت الاتحادية الجزائرية لكرة الطاولة كل أسرة كرة الطاولة الجزائرية، من إداريين ومدربين و رياضيين إلى "التحلي بأكبر درجات الحيطة و اليقظة والحذر لمواجهة انتشار هذا الوباء و الحفاظ على سلامة الرياضيين و جميع أفراد المجتمع مع المساهمة في الحملة التحسيسية لمجابهة هذا الفيروس الخطير"، حسب نفس المصدر.

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الاتحادية الجزائرية تنس الطاولة: تأجيل الاجتماع التقني الوطني إلى موعد لاحق 
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 17:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 23 مرة   شارك

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