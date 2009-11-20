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دراجات: المتألقون في سنة 2019 يتسلمون جوائزهم المالية يوم الأحد

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 17:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرات
دراجات: المتألقون في سنة 2019 يتسلمون جوائزهم المالية يوم الأحد

الجزائر - يتسلم 19 دراجا جزائريا (12 من الرجال و7 سيدات)، ممن تحصلوا على نتائج جيدة سنة 2019 ، جوائزهم المالية غدا الأحد، بمقر الاتحادية الجزائرية للدراجات، حسبما علم اليوم السبت من الهيئة الفدرالية.

وأوضحت الاتحادية، أن حفل تسليم الجوائز على الرياضيين المتوجين سنة 2019 ، كان مقررا امس الجمعة بالسطاوالي، غير ان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الايام الماضية، حتم على الهيئة الفدرالية تأجيله.

وفضلت الاتحادية، منح شيكات مالية "آمنة"، عملا بالإجراءات الوقائية لكوفيد -19، من خلال استدعاء -فرديا- الدراجين المتوجين - 2019.

و ال19 دراجا معنيا بالتكريم هم: لطفي تشمباز، ساسان خصيب، اسماعيل العلوشي وياسين شلال (سباق على المضمار) و يوسف رقيقي ، نسيم سعيدي، عز الدين لعقاب، حمزة ياسين، منصوري عبد الرحمان، بوزيدي محمد واسامة شبلاوي (سباق على الطريق).

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كما ستمنح الجوائز لست سيدات يمارسن رياضة الدراجات وهن: نسرين حويلي، عائشة تيهار، ليديا قسيمي، رشا بلقسام بن وعنان، ياسمين بو زنزن ونسرين سيدي يعقوب، اضافة الي مختصين في  دراجات "في تي تي"  : اسلام بن رمضان عند الرجال  وياسمين المداح لدي السيدات.

وتأتي هذه الجوائز المالية  من اجل " تشجيع" هؤلاء الرياضيين في تحضيراتهم، استعدادا للمواعيد الدولية المقبلة.

آخر تعديل على السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 17:40
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دراجات: المتألقون في سنة 2019 يتسلمون جوائزهم المالية يوم الأحد
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 17:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 35 مرة   شارك

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