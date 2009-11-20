دراجات: المتألقون في سنة 2019 يتسلمون جوائزهم المالية يوم الأحد

وأوضحت الاتحادية، أن حفل تسليم الجوائز على الرياضيين المتوجين سنة 2019 ، كان مقررا امس الجمعة بالسطاوالي، غير ان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الايام الماضية، حتم على الهيئة الفدرالية تأجيله.
وفضلت الاتحادية، منح شيكات مالية "آمنة"، عملا بالإجراءات الوقائية لكوفيد -19، من خلال استدعاء -فرديا- الدراجين المتوجين - 2019.
و ال19 دراجا معنيا بالتكريم هم: لطفي تشمباز، ساسان خصيب، اسماعيل العلوشي وياسين شلال (سباق على المضمار) و يوسف رقيقي ، نسيم سعيدي، عز الدين لعقاب، حمزة ياسين، منصوري عبد الرحمان، بوزيدي محمد واسامة شبلاوي (سباق على الطريق).
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كما ستمنح الجوائز لست سيدات يمارسن رياضة الدراجات وهن: نسرين حويلي، عائشة تيهار، ليديا قسيمي، رشا بلقسام بن وعنان، ياسمين بو زنزن ونسرين سيدي يعقوب، اضافة الي مختصين في دراجات "في تي تي" : اسلام بن رمضان عند الرجال وياسمين المداح لدي السيدات.
وتأتي هذه الجوائز المالية من اجل " تشجيع" هؤلاء الرياضيين في تحضيراتهم، استعدادا للمواعيد الدولية المقبلة.