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كرة القدم / شمال إفريقيا : إعادة بعث التكوين للحصول على إجازة "كاف/أ"

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 15:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 49 مرات

القاهرة - تقرر إعادة بعث الحصص التكوينية للحصول على إجازة "كاف/أ"، التي توقفت مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا، حسب ما أعلن عنه قسم التطوير للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

وتم اتخاذ هذا القرار خلال لقاء جرى بواسطة تقنية التواصل المرئي عن بعد، شارك فيه المدراء الفنيون الوطنيون لثلاثة بلدان من شمال إفريقيا ومسؤولو قسم التطوير للهيئة القارية.

وجرت هذه الأشغال تحت إشراف الأمين العام المساعد للكاف، أنطوني بافوي، ومدير التطوير للهيئة الإفريقية راوول شيباندة و بلحسان مالوش، المدير الفني الجهوي للفيفا و عضو اللجنة الفنية للكونفدرالية الافريقية.

ومثل الجزائر في هذه الأشغال، عامر شفيق، بينما مثل تونس و المغرب على التوالي زويتا الصغير و أوسيان روبار.

وكان المدراء المغاربيون الثلاثة قد استجابوا مسبقا للمعايير الثمانية المشترطة من قبل الكاف، لدراسة تدابير استئناف التكوين.

وستستقبل كل جمعية عضوة مستشارين للكاف، يقومون بزيارة فجائية والتي ستسمح بقبول ملف التكوين على مستوى كل اتحادية، و توقيع "اتفاقية التدريب" بعد اعتمادها نهائيا.

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كرة القدم / شمال إفريقيا : إعادة بعث التكوين للحصول على إجازة "كاف/أ"
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 15:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 49 مرة   شارك

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