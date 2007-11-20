Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس أمم إفريقيا-2021: الكاف ترفض حضور الجمهور في المباريات التصفوية المقبلة

  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 15:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
كأس أمم إفريقيا-2021: الكاف ترفض حضور الجمهور في المباريات التصفوية المقبلة

القاهرة  - أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف" يوم الجمعة، رفض حضور الجماهير في مباريات الجولتين الثالثة و الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 المقررة بالكاميرون.

وذكرت الهيئة القارية في بيان رسمي على موقعها الرسمي، أن "اجتماعا عقد مع مسؤولي الأمن والسلامة من جميع الاتحادات بهدف إخطارهم ببروتوكول جديد لمواجهة فيروس كورونا خلال مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021".

وحضر الاجتماع حوالي 60 مسؤولا بالاتحادات الأعضاء ومنسقو السلامة والأمن المعينين في "الكاف"، وحرص الحضور على معرفة كيفية التطبيق والالتزام بالبروتوكول الأمني في سياق هذه المباريات الدولية.

وقررت الكونفدرالية الإفريقية إقامة المباريات بدون حضور جماهيري مع ضرورة وجود خطة أمن وسلامة لكل اتحاد قبل استئناف المباريات الرسمية.

إقرأ ايضا: كاس افريقيا للأمم 2021 : المصادقة على البروتوكول الصحي لاستئناف المنافسة

وأضاف البيان أنه جرى "إعادة تحديد مهام الأمن والسلامة لجميع الاتحادات من خلال تزويدهم بالمشورة العملية والمبادئ التوجيهية حول كل نقطة من هذه النقاط".

وقال الدكتور كريستيان إيميروا، مدير إدارة الأمن والسلامة في "الكاف" خلال البيان:"هدفنا هو ضمان وجود عمليات أمن وسلامة موحدة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز على التأكد من إقامة المباريات في بيئة آمنة ومضمونة. نحن ندرك المهمة الضخمة التي تنتظرنا، لا سيما كيفية الحفاظ على إبعاد الجماهير عن الملاعب."

وأضاف بيان الهيئة القارية الكروية أن حماية اللاعبين والمسؤولين قبل وأثناء وبعد المباراة تكتسب أهمية كبيرة في عملياتنا، "فنحن بحاجة لضمان التنسيق الفعال بين مسؤولي الأمن والسلامة وجميع مسؤولي الصحة الآخرين الذين سيشاركون في خروج كل مباراة على أكمل صورة".

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس أمم إفريقيا-2021: الكاف ترفض حضور الجمهور في المباريات التصفوية المقبلة
  أدرج يـوم : السبت, 07 تشرين2/نوفمبر 2020 15:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.07

كرة القدم / شمال إفريقيا : إعادة بعث التكوين للحصول على إجازة "كاف/أ"

20.11.07

حرائق الغابات بتيبازة: فرضية الفعل الإجرامي غير مستبعدة

20.11.07

وزارة التعليم العالي: رحلة خاصة السبت المقبل لفائدة الطلبة الممنوحين للدراسة في اسبانيا 

20.11.07

ضرائب: إطلاق النظام المعلوماتي "جبايتك" في مركزين جواريين بالعاصمة والبويرة

20.11.07

الدورة الودية "اسماعيل خباطو": نادي بارادو يطيح بشبيبة القبائل (1-0) ويخطف المرتبة الثالثة

20.11.07

كأس أمم إفريقيا-2021: الكاف ترفض حضور الجمهور في المباريات التصفوية المقبلة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.05

وضع مخطط استعجالي فوري لاحتواء انتشار وباء كورونا

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع