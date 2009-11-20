كاس افريقيا للأمم 2021 : المصادقة على البروتوكول الصحي لاستئناف المنافسة

القاهرة - صادقت لجنة الطوارئ التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم يوم الجمعة على الإجراءات المحددة لاستئناف مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس افريقيا للأمم "الكاميرون 2021 " المقررة في الفترة الممتدة من 09 الي 17 نوفمبر الجاري .

وأوضحت الكاف ان القواعد الصادرة عن اللجنة المنظمة لكأس افريقيا للأمم ، وفقًا لقواعد الاتحادية الدولية لكرة القدم ، تتعلق بشكل خاص بشروط إقامة المباريات وعدد التبديلات المصرح بها وشروط تأجيل أو إلغاء المباريات.

ووفق البروتوكول الصحي فان فقط الحالات غير المنصوص عليها في لائحة كوفيد-19 الخاصة وفي لوائح المسابقات سيتم اعتبارها حالات استثنائية ، والتي ستقررها اللجنة المنظمة للمسابقة.

وحسب الاجراءات المصادق عليها فانه يجب لعب كل مباراة إذا كان الفريق يمتلك ما لا يقل عن أحد عشر (11) لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة (4) بدلاء.

وإذا لم يتمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف و / أو مكان المباراة بسبب أي قيود سفر أو قيود أخرى تتعلق بـ كوفيد -19 ، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة 2-0.

أما إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين المطلوب ، أي على الأقل أحد عشر (11) لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة (4) بدلاء) ، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة 2-0.

عدد التبديلات المصرح بها محدد خمسة (5) لاعبين لكل فريق. ستتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء هذه التبديلات خلال المباراة.

ووفقًا لبروتوكول الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الخاص بـكوفيد-19 ، يجب لعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة ، بدون حضور الجماهير. ومع ذلك ، إذا أرادت حكومة الاتحاد المضيف حضور الجماهير ، فسيتعين على الاتحاد المعني الحصول على موافقة الكاف أولاً.

وفي حالة وجود حالات استثنائية غير تلك المذكورة أعلاه ، سيتم استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.

وأشارت الهيئة الكروية الافريقية التي يتراسها الملغاشي احمد احمد ان الهدف من تدابير الطوارئ هو الإشراف على استئناف مسابقات كرة القدم في القارة ، من خلال تحديد خطة تركز على اللاعبين والمباريات. يمكن مراجعة هذه القواعد المحددة وفقًا لتطورات الوضع الصحي في العالم وتحديداً في القارة الأفريقية.