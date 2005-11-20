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الدورة الودية "اسماعيل خباطو" : نصر حسين داي تفوز على شبيبة القبائل (2-1) وتلتحق بمولودية الجزائر في الدور النهائي

  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 18:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر  - تأهل نصر حسين داي  للمباراة النهائية للدورة الودية لكرة القدم  المنظمة تخليدا للمدرب السابق و المرحوم "اسماعيل خباطو"، اليوم الخميس بعد فوزه على شبيبة القبائل (2-1) بملعب "احمد فالق" بحيدرة (الجزائر العاصمة).

و حسمت المباراة في الشوط الأول حيث افتتحت النصرية باب التسجيل بواسطة لاعبها الجديد ناجي، قبل أن تعدل الشبيبة النتيجة عن طريق بن شعيرة، لكن نصر حسين داي استعاد التفوق قبل نهاية الشوط الأول بهدف لشويطر.

و لعب أصحاب اللونين "الأحمر و الأصفر" بدون 4 لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد و يتعلق الأمر ببوزيان، بن عياد، بناي و فراحي.

و ستواجه النصرية يوم السبت، في المباراة النهائية، مولودية الجزائر، الفائزة في وقت سابق من اليوم على نادي بارادو (2-1).

يذكر ان هذه الدورة الأولى من نوعها التي تنظم خلال فترة التحضيرات، قبل 23 يوما من انطلاق البطولة المحترفة الأولى المقررة يوم 28 نوفمبر، والتي ستكون مسبوقة

بأسبوع، بالكأس الجزائرية الممتازة التي ستجمع شباب بلوزداد و اتحاد العاصمة بملعب 5 جويلية (الجزائر).

و تندرج هذه الدورة أيضا في اطار تحضيرات الفرق الاربعة المشاركة للموسم الكروي الجديد  (2020-2021).    

    نصف النهائي: اليوم الخميس:

مولودية الجزائر - نادي بارادو    2-1

شبيبة القبائل - نصر حسين داي  1-2

 

    النهائي : يوم السبت.

مولودية الجزائر - نصر حسين داي.

 

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الدورة الودية "اسماعيل خباطو" : نصر حسين داي تفوز على شبيبة القبائل (2-1) وتلتحق بمولودية الجزائر في الدور النهائي
  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 18:56     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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