إعداد مخطط وطني لإعادة بعث الرياضة المدرسية والجامعية

الجزائر - أعلن وزير الشباب الرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن اعداد مخطط وطني لإعادة بعث الرياضة المدرسية والجامعية بالتنسيق مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الوزير على هامش افتتاح السنة الدراسية 2020-2021 بالثانوية الرياضية الوطنية بدرارية : ''إيمانا منا بأهمية الممارسة الرياضية في الأوساط المدرسية، كوسيلة مثلى لاكتشاف المواهب الرياضية الشابة وضمان استمرارية وتجديد النخب الرياضية، تم اعداد المخطط الوطني والذي يرتكز أساسا على تدابير و اجراءات عملية، فورية ومستعجلة لإعادة إحياء الرياضة المدرسية والجامعية''.

ومن بين تلك التدابير، إطلاق عملية رائدة لبعث الرياضة المدرسية في 500 مدرسة نموذجية عبر 48 ولاية، تم انتقاؤها بحكم قربها من المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أين سيستفيد تلاميذ هذه المدارس من حصص التربية البدنية والرياضية تحت إشراف إطارات القطاع.

أيضا، إعادة إطلاق المهرجانات الرياضية ما بين المدارس الابتدائية وتنظيم الألعاب الرياضية المدرسية والجامعية كتقليد وطني يهدف إلى تحفيز التلاميذ والطلبة على صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الرياضية. كما برمج إطلاق برنامج للتنشيط الرياضي في الأحياء الجامعية كعنوان للمنافسة الرياضية وتطوير الرياضة الوطنية.

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و أكد سيد علي خالدي أن المخطط لا يكتفي بالإجراءات الآنية والفورية فحسب، و إنما يتضمن كذلك تدابير على المدى المتوسط، تهدف إلى إصلاح شامل ومعمق لمنظومة الرياضة المدرسية والجامعية من خلال عدة محاور من بينها مراجعة الحجم الساعي المخصص للرياضة المدرسية والجامعية في البرامج البيداغوجية، وتدارك النقص المسجل في مستوى التأطير والتكوين والمنشآت الرياضية والتمويل الخاص بالرياضة المدرسية والجامعية.

ومن بين بقية المحاور : تعميم التجربة "الناجحة" للثانوية الرياضية في ولايات أخرى طبقا للخريطة الوطنية لأقطاب التطوير الرياضي ومراجعة القوانين الأساسية لاتحاديات الرياضة المدرسية والجامعية.

واعتبر الوزير أن الثانوية الرياضية الوطنية بملحقاتها تشكل "صرحا علميا ورياضيا بامتياز، يمكن تلاميذ هذه المؤسسة من التوفيق بين صقل مواهبهم الرياضية والتفوق في مسارهم الدراسي، كما تعد بيئة حاضنة للاكتشاف المبكر للمواهب الرياضية الشابة وتكوينها إلى غاية بلوغ أسمى مستويات النخبة الرياضية والمستوى العالي".