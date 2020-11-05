تنصيب خلية تفكير لمراجعة قوانين اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية

وستقوم هذه اللجنة بإعداد تشريعات جديدة ، بالنسيق مع ممثلي الاتحاديات الرياضية الوطنية واعضاء الجمعية العامة للهيئة الاولمبية ، حسبما اوضحه بيان " الكوا".

وتدارس المكتب التنفيذي - برئاسة عبد الرحمان حماد رئيس اللجنة الاولمبية - عدة نقاط مدرجة في جدول اشغال الجلسة العادية ، سيما التحضيرات للجمعية العامة المقبلة للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، المقررة في 14 نوفمبر بالجزائر.

وفي اطار توجيهات الهيئة الاولمبية ، تمت الموافقة على مشروعي انشاء مركز جامعي للدراسات والبحوث العلمية ، حيث سيتم دعوة صاحبي المشروعين لعرض الخطوط العريضة للمشروعين.

وفيما يتعلق بعملية "الجيدو في المدرسة" التي أُنشئت مؤخرا في الجزائر العاصمة ، تيزي وزو ، بجاية ، وهران وقسنطينة ، تم إغلاق 20 مدرسة بسبب انتشار وباء كوفيد-19 و تمت مناقشة استئناف نشاطها وتنتظر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية قرارا من السلطات الصحية العامة في ذلك.

أما بخصوص تحضيرات الرياضيين الجزائريين لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، قدمت حسيبة بولمرقة ، رئيسة البعثة ، عرض حال في هذا الموضوع.

وفي الأخير، تم اقتراح اجتماع تنسيقي بين اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ووزارة الشباب و الرياضة لرسم خارطة طريق ووضع اللمسات الأخيرة لبرنامج تحضير الرياضيين للأولمبياد.