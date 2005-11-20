الثانوية الرياضية بالدرارية: افتتاح الموسم الدراسي  2020 / 2021

الجزائر - أشرف وزير الشباب و الرياضة، سيد علي خالدي، اليوم الخميس، على افتتاح السنة الدراسية بالثانوية الرياضية الوطنية بدرارية (الجزائر العاصمة)، للموسم الدراسي الرياضي 2020- 2021.

وفي كلمة الافتتاح، قال سيد علي خالدي :''إن انطلاق السنة الدراسية من الثانوية الرياضية، التي نعتبرها عن حق مشتلة للمواهب الرياضية الشابة، لدليل على المكانة الهامة التي تحتلها هذه المؤسسة في المنظومة التربوية والرياضية الوطنية، وهي المكانة التي تعكسها النتائج المشرفة التي حققها أبناؤها على الصعيدين العلمي والرياضي. ولا يفوتني هنا أن أتمنى سنة دراسية ناجحة لتلاميذنا الأعزاء، مجددا لهم دعمنا التام واستعدادنا على مرافقتهم الدائمة والمتواصلة لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم''.

وأضاف سيد علي خالدي قائلا: ''أود أن أجدد الشكر والعرفان للأسرة التربوية لقائمة على هذه الثانوية من أساتذة ومؤطرين ومدربين وموظفين، على الجهود اليومية التي يبذلونها لمرافقة تلاميذنا الأعزاء. وأخيرا، يشرفني أن أعلن رسميا عن افتتاح السنة الدراسية 2020 - 2021 بالثانوية الرياضية الوطنية، متمنيا لتلاميذنا كل النجاح والتوفيق''.

وكان الوزير مرفوقا بكاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، والتي بدورها حثت التلاميذ على الأخذ بعين الاعتبار وبجدية صارمة البروتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت سليمة سواكري هذا الاطار : '' بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أتمنى لكل التلاميذ عودة ميمونة وموفقة إلى مقاعد الدراسة في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية، إذ شهدت الجزائر على غرار بقية دول العالم تداعيات تفشي فيروس كورونا الذي عطل كافة الميادين والمجالات بما في ذلك الدخول المدرسي. اليوم نستعد لمباشرة موسم دراسي جديد بعد توقف طويل وذلك في إطار الاحترام الصارم لكل الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي هذا الوباء. أريد أن أنوه بالعمل والمجهودات المعتبرة المبذولة على مستوى الثانوية التي حظيتم في التكوين والدراسة فيها ومكنتم من التوفيق بين الدراسة والرياضة''.

وبعد زيارة الثانوية وكل مرافقها، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم طلبة الثانوية وملحقاتها المتفوقين في شهادة البكالوريا لسنة 2020.

وفي هذا الصدد قال سيد علي خالدي: ''بهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أتقدم بأحرى التهاني وأطيب الأماني إلى التلاميذ المتفوقين في شهادة البكالوريا، نظير النتائج المشرفة التي حققوها عن جدارة واستحقاق بالرغم من الظروف الصحية الاستثنائية والانقطاع عن الدراسة التي فرضتها جائحة كورونا''.

وحضر مراسم افتتاح الموسم الدراسي الرياضي، الوالي المنتدب عن المقاطعة الادارية لدرارية، محمد السعيد بن غامو، مدير الثانوية، سليمان مخلوف وكذلك السلطات المحلية والأمنية.