الرابطة الأولى (اتحاد الجزائر) : المدافع عليلات يمدد عقده الى غاية 2024

الجزائر- مدّد المدافع المركزي آدم عليلات , عقده مع اتحاد الجزائر إلى غاية 2024, حسب ما أفاد به النادي العاصمي (الرابطة الأولى لكرة القدم), سهرة الأربعاء عبر حسابه الرسمي على صفحة "فيسبوك" .

وشارك عليلات (21 سنة) الذي هو خريج اتحاد الجزائر, لأول مرة مع تشكيلة سوسطارة في شهر أكتوبر من سنة 2019, ضدّ نجم مقرة.

وقبل المدافع عليلات, كان فريق اتحاد العاصمة قد أعلن في وقت سابق تمديد عقد لاعب وسط الميدان أسامة شيتة لغاية 2023 .

وانضم شيتة (24 سنة) إلى صفوف فريق أبناء "سوسطارة" عام 2017 قدما من الجار مولودية الجزائر بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.

وتعرض إبن مدينة خميس مليانة في شهر مارس 2019 لإصابة خطيرة على مستوى الركبة أبعدته عن الميادين لأشهر عديدة قبل أن يتعافى ويعود إلى المنافسة في ديسمبر 2019 حيث ساهم في تتويج الاتحاد بلقب البطولة الوطنية.

للتذكير استدعي أسامة شيتة لأول مرة للمنتخب الوطني الأول, بمناسبة التنقل لمواجهة الطوغو بالعاصمة لومي (فوز 4-1), لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا-2019, والتي توج بها "الخضر" بمصر.

وعلى الرغم من قيامه بعدة انتدابات جديدة, إلا أنّ ادارة اتحاد الجزائر حرصت على الابقاء على التركيبة الاساسية للمجموعة من خلال تمديد عقود عدة لاعبين , على غرار كل من لاعب الوسط حمزة كودري و حارس المرمى زيماموش و المهاجم محيوس.

ولعب الفريق العاصمي يوم أمس الأربعاء أول مقابلة ودّية له في هذه الفترة التحضيرية, أمام شبيبة الساورة بملعب زرالدة , و هي المواجهة التي انتهت بالتعادل (0-0).

ويستهل فرق اتحاد الجزائر الموسم الجيد , بمواجهة فريق شباب بلوزداد في مقابلة "الكأس الممتازة" يوم 21 نوفمبر الجاري بملعب 5 يوليو, قبل الانطلاقة الرسمية لموسم 2020/2021, يوم 28 نوفمبر الجاري امام وفاق سطيف.