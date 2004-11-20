الرابطة الأولى: تعادل سلبي (0-0) بين اتحاد الجزائر وشبيبة الساورة في لقاء ودي

الجزائر - تعادل اتحاد الجزائر وشبيبة الساورة بنتيجة بيضاء (0-0) اليوم الأربعاء في مباراة ودية تحضيرية جمعت بينهما بملعب زرالدة (غرب العاصمة)، استعدادا للموسم الجديد للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستنطلق يوم 28 نوفمبر الجاري.

هذه المباراة، هي الأولى وديا بالنسبة لاتحاد الجزائر، حيث كان من المقرر أن يواجه نادي بارادو يوم الجمعة الماضي بحيدرة’ قبل أن تلغي بعد اكتشاف حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تعداد أصحاب اللونين "الحمر و الأسود".

شبيبة الساورة التي يدربها مزيان إيغيل، لعبت هي الاخرى مباراتها الودية الأولى ،حيث تتواجد بالعاصمة منذ 26 أكتوبر في تربص ما قبل تنافسي، في انتظار خوض اربع مباريات ودية أخرى قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وسيشرع اتحاد العاصمة الموسم الجديد بتنشيط الكأس الممتازة يوم 21 نوفمبر الجاري أمام شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية (الجزائر)، على أن يستقبل في الأسبوع الموالي وفاق سطيف لحساب الجولة الأولى للبطولة المحترفة الأولى، بينما تتنقل شبيبة الساورة إلى المدية لمواجهة الأولمبي المحلي.