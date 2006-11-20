اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية: الانتخابات الجزئية للمكتب التنفيذي يوم 14 نوفمبر

الجزائر - تجرى الانتخابات الجزئية لتجديد عضوين في المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الرياضية الجزائرية يوم 14 نوفمبر المقبل بالجزائر، بمناسبة الجمعية العامة العادية للهيئة الاولمبية ، حسبما علمت "واج" من هذه الاخيرة.

فبالإضافة الى المصادقة على التقريرين الادبي والمالي لموسم 2019 ، سيقوم اعضاء الجمعية بالانتخاب الجزئي لعضوين في المكتب التنفيذي، واحدة من العنصر النسوي . وينتهي آخر اجال لإيداع ملفات الترشح غدا الخميس على الساعة 17سا "، حسبما أوضحه نفس المصدر.

وأداع اربعة مرشحين ملفاتهم للانضمام الى المكتب التنفيذي وهم : صوريا حداد (جيدو)، فريال شويتر (دكتور في الطب) ، فيروز ديح ( دولية سابقة في كرة السلة)، الهادي مصاب ( رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة للجميع) وعز الدين جلول ( رئيس الاتحادية الجزائرية للشطرنج).

ويتناول جدول اشغال الجلسة العادية للهيئة الاولمبية عدة نقاط منها، المصادقة على التقريرين الادبي و المالي - 2019 الذي يتقدم به محافظ الحسابات وتقديم برنامج النشاطات لسنة 2020 والميزانية التقريبية لنفس السنة، حسب نفس المصدر.