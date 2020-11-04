كرة القدم: وفاة اللاعب السابق لاتحاد بلعباس قدور لكحل

وهران - توفي اليوم الأربعاء اللاعب السابق لنادي اتحاد سيدي بلعباس قدور لكحل بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلنته إدارة النادي.

ولفظ الفقيد (46 سنة) أنفاسه الأخيرة بفرنسا حيث نقل إلى هناك منذ فترة من أجل العلاج، يضيف نفس المصدر.

ويعتبر قدور لكحل، الذي تقمص ألوان المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار، من بين أفضل ما أنجبهم الاتحاد خلال العشريات الثلاث الأخيرة، حسب الملاحظين.

وكان أيضا ضمن التشكيلة التي أهدت النادي أول لقب له في تاريخه عندما توج بكأس الجمهورية على حساب شبيبة القبائل (2-0) في نهائي سنة 1991.

وغادر بعدها قدور لكحل فريق ''المكرة'' ليلتحق بترجي مستغانم، قبل أن يعود إلى ناديه الأصلي بضع سنوات بعد ذلك لما كان الاتحاد مسير من طرف الرئيس زوبير غالم.