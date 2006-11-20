Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى-كوفيد- 19: تسجيل حالة ايجابية في مولودية الجزائر والاشتباه في إصابة 7 لاعبين آخرين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرات

الجزائر - أعلن فريق مولودية الجزائر (الرابطة الأولى لكرة القدم), مساء أمس الثلاثاء, عن تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا والاشتباه في إصابة سبعة لاعبين آخرين سيتم إخضاعهم مجددا يوم الأربعاء لاختبارات الكشف عن "كوفيد-19".

و أكدت الاختبارات إصابة المدافع نبيل لعمارة بالفيروس المستجد, بعد ان بدت بعض علامات المرض عليه, حسب ما صرح به طبيب الفريق زين الدين العاج للصفحة الرسمية "للعميد" على "فايسبوك".

وقد غادر اللاعب مباشرة مكان التربص التحضيري الذي يقيمه الفريق بعين البنيان (الجزائر) للدخول في فترة حجر صحي بمنزله. و أضاف نفس المصدر أنه سيتم إخضاع, اليوم الأربعاء, سبعة لاعبين آخرين لاختبار "بي.سي.ار" لتأكيد الإصابة بالفيروس من عدمها.

وكان فريق مولودية الجزائر قد شرع أول أمس الاثنين في تربص إعدادي يدوم خمسة أيام بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين البنيان, يختتمه بتنظيم دورة ودية تخليدا لروح مدربه السابق, المرحوم اسماعيل خباطو, من الخميس الى السبت بملعب أحمد فالق بحيدرة (العاصمة), بمشاركة كذلك نادي بارادو, شبيبة القبائل ونصر حسين داي.

و أجرت المولودية, لحد الآن, ثلاثة تربصات إعدادية, لعبت خلالها ثلاث مقابلات ودية, أمام كل من المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (3-3) وفريق الدرك الوطني (3-1) و أولمبي المدية (1-1).

ويستهل "العميد" بطولة الموسم الجديد (2020-2021) بالتنقل إلى سيدي بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي, لحساب الجولة الاولى المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:21
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى-كوفيد- 19: تسجيل حالة ايجابية في مولودية الجزائر والاشتباه في إصابة 7 لاعبين آخرين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:17     الفئـة : رياضــة     قراءة : 22 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.06

مقاربة الجزائر تعد المرجع الأساسي لتسوية الأزمة في ليبيا

20.11.06

ورقلة : تحضير ''خبز الملة''...عادة تراثية متميزة في طبخ البدو الرحل بمنطقة البرمة الحدودية

20.11.06

المتحف الوطني للأثار القديمة و الفنون الاسلامية يستعد لاستقبال زواره بوجه جديد

20.11.06

ارتفاع أسعار الغذاء العالمي للشهر الخامس على التوالي

20.11.06

"كسحابة فوق الطرقات" رواية جديدة لعلي موزاوي حول حياة وأعمال الشاعر سي محند أومحند

20.11.06

المعتقلون الصحراويون اكديم ايزيك: عشر سنوات من الاعتقال التعسفي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.03

حصيلة انتشار فيروس كورونا في الجزائر 03نوفمبر2020

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.04

رزيق يشارك في مراسيم افتتاح معرض الصين الدولي للتصدير والاستيراد

20.11.03

الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء