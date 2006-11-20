الرابطة الأولى-كوفيد- 19: تسجيل حالة ايجابية في مولودية الجزائر والاشتباه في إصابة 7 لاعبين آخرين

الجزائر - أعلن فريق مولودية الجزائر (الرابطة الأولى لكرة القدم), مساء أمس الثلاثاء, عن تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا والاشتباه في إصابة سبعة لاعبين آخرين سيتم إخضاعهم مجددا يوم الأربعاء لاختبارات الكشف عن "كوفيد-19".

و أكدت الاختبارات إصابة المدافع نبيل لعمارة بالفيروس المستجد, بعد ان بدت بعض علامات المرض عليه, حسب ما صرح به طبيب الفريق زين الدين العاج للصفحة الرسمية "للعميد" على "فايسبوك".

وقد غادر اللاعب مباشرة مكان التربص التحضيري الذي يقيمه الفريق بعين البنيان (الجزائر) للدخول في فترة حجر صحي بمنزله. و أضاف نفس المصدر أنه سيتم إخضاع, اليوم الأربعاء, سبعة لاعبين آخرين لاختبار "بي.سي.ار" لتأكيد الإصابة بالفيروس من عدمها.

وكان فريق مولودية الجزائر قد شرع أول أمس الاثنين في تربص إعدادي يدوم خمسة أيام بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين البنيان, يختتمه بتنظيم دورة ودية تخليدا لروح مدربه السابق, المرحوم اسماعيل خباطو, من الخميس الى السبت بملعب أحمد فالق بحيدرة (العاصمة), بمشاركة كذلك نادي بارادو, شبيبة القبائل ونصر حسين داي.

و أجرت المولودية, لحد الآن, ثلاثة تربصات إعدادية, لعبت خلالها ثلاث مقابلات ودية, أمام كل من المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة (3-3) وفريق الدرك الوطني (3-1) و أولمبي المدية (1-1).

ويستهل "العميد" بطولة الموسم الجديد (2020-2021) بالتنقل إلى سيدي بلعباس لمواجهة الاتحاد المحلي, لحساب الجولة الاولى المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري.