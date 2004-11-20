الرابطة المحترفة الأولى "كوفيد-19": "عدم تسجيل أي حالة ايجابية في صفوف الفرق"

سوناطراك : محطات ضغط الغاز بحاسي الرمل تدخل الخدمة بداية من الثلاثي الأول من 2021 -

كورونا : 921 عملية توعية و1500 عملية تعقيم لمؤسسات عمومية وخاصة خلال أكتوبر الماضي -

وزير الشؤون الخارجية البرتغالي في بزيارة عمل الى الجزائر هذا الاربعاء -

القرض الشعبي الجزائري يطلق نشاط الصيرفة الإسلامية في ثاني وكالة بالعاصمة يوم الخميس -

وهران : العرض العام لمسرحية عربة وحكايات في منتصف نوفمبر -

قسنطينة : دخول حيز الخدمة 12 مؤسسة تربوية جديدة في الطورين المتوسط والثانوي -

الجزائر العاصمة : تطبيق صارم للبرتوكول الصحي في أول يوم من الدخول المدرسي -

الدخول المدرسي : رجوع التلاميذ للدراسة هي عودة للحياة التي ترفض التوقف -

مكافحة الارهاب : نتائج نوعية في عمليات عديدة من تنفيذ وحدات من الجيش الوطني الشعبي خلال أسبوع -

سرطان : التركيز على التكفل بفيروس كورونا دون سواه قد يؤثر سلبا على التكفل بالمصابين -

كوفيد-19 : إجراءات قاسية لتفادي ارتفاع عدد الإصابات -

ليبيا : اللجنة العسكرية المشتركة تتفق على خطوات عملية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار -

صناعة : القطاع سيدعم المؤسسات التي لا تعيد الاقتصاد الوطني إلى الميناء -

بترول : عطار لا يستبعد إمكانية تأجيل رفع الإنتاج المبرمج في بداية سنة 2021 -

نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية : /131/ صوتا بالمجمع الانتخابي لبايدن و /99/ لترامب -

ليبيا : اختتام اجتماعات اليوم الثاني لـ لجنة العشرة في غدامس -

الوزير الأول يشرف على افتتاح الموسم الدراسي 2020-2021 للطورين المتوسط والثانوي -

مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم إعداده في إطار سياسة الصرامة وترشيد النفقات -

قضية رجل الأعمال طحكوت: استئناف الاستماع لمسؤولين وإطارات سابقين في وزارة الصناعة -