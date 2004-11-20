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الرابطة المحترفة الأولى "كوفيد-19": "عدم تسجيل أي حالة ايجابية في صفوف الفرق"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

الجزائر - أعلنت إدارة فريق اتحاد الجزائر مساء أمس الثلاثاء, أنّ اختبارات الكشف عن فيروس كورونا "كوفيد-19", التي ظهرت نتائجها في وقت متأخر من سهرة أمس , لم تسفر عن  أي حالة ايجابية بالفيروس المستجد.

وأوضحت إدارة الفريق العاصمي, أنه بعد عودة الفرق من مستغانم, التي أقام فيها رفاق الحارس زيماموش تربص إعدادي , تمّ إخضاع اللاعبين لاختبار "البي.سي.ار" الذي أفصح عن تسجيل خمسة حالات ايجابية , وعليه وبعد الدخول في فترة حجر صحي للعناصر المصابة, قمنا بإجراء اختبارات ثانية أمس الاثنين أكدت عدم وجود أي حالة ايجابية  في صفوف الزي" الأحمر و الأسود ".

و قد أسعدت هذه النتائج الطاقم الفني الذي سيتمكن من استعمال كل تعداده في فترة التحضيرات الحالية , تحسبا لانطلاق موسم (2020/2021) .

ومعلوم, انّ موسم 2020/2021, سينطلق يوم 28 نوفمبر الجاري , إلا أنّ فريق اتحاد الجزائر سيستهل المنافسة قبل هذا التاريخ بمواجهة فريق شباب بلوزداد في مقابلة "الكأس الممتازة" يوم 21 نوفمبر الجاري.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:21
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الرابطة المحترفة الأولى "كوفيد-19": "عدم تسجيل أي حالة ايجابية في صفوف الفرق"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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