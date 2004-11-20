الرابطة المحترفة الأولى "كوفيد-19": "عدم تسجيل أي حالة ايجابية في صفوف الفرق"

وأوضحت إدارة الفريق العاصمي, أنه بعد عودة الفرق من مستغانم, التي أقام فيها رفاق الحارس زيماموش تربص إعدادي , تمّ إخضاع اللاعبين لاختبار "البي.سي.ار" الذي أفصح عن تسجيل خمسة حالات ايجابية , وعليه وبعد الدخول في فترة حجر صحي للعناصر المصابة, قمنا بإجراء اختبارات ثانية أمس الاثنين أكدت عدم وجود أي حالة ايجابية في صفوف الزي" الأحمر و الأسود ".
و قد أسعدت هذه النتائج الطاقم الفني الذي سيتمكن من استعمال كل تعداده في فترة التحضيرات الحالية , تحسبا لانطلاق موسم (2020/2021) .
ومعلوم, انّ موسم 2020/2021, سينطلق يوم 28 نوفمبر الجاري , إلا أنّ فريق اتحاد الجزائر سيستهل المنافسة قبل هذا التاريخ بمواجهة فريق شباب بلوزداد في مقابلة "الكأس الممتازة" يوم 21 نوفمبر الجاري.